Eşini bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet
Eskişehir'de tartıştığı karısını 49 bıçak darbesiyle öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı27 Aralık 2018 Perşembe 11:45
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de tartıştığı karısını 49 bıçak darbesiyle öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi.
3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Sedat Dedeler (36) ile tarafların avukatları hazır bulundu.
Son sözü sorulan sanık, "Çok pişmanım." dedi.
Mahkeme heyeti, sanığı "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapisle cezalandırdı.
Şarhöyük Mahallesi Kuyulu Sokak'taki evlerinde Sedat ve eşi Elvan D. (30) arasında 4 Ekim 2016'da tartışma çıkmış, sanık mutfaktan aldığı bıçağı eşine 49 kez saplayarak öldürmüştü. Gözaltına alınan sanık, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
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