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Eşini ağır yaralayıp, intihar etti

15 Aralık 2018 Cumartesi 17:51
Eşini ağır yaralayıp, intihar etti

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de tartıştığı eşini silahla ağır yaralayan kişi, aynı silahla intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz Mahallesi 228. Sokak'ta yaşayan İbrahim U (40), henüz belirlenemeyen nedenle tabancayla 17 yıllık eşi Seda U'ya (34) ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan İbrahim U'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Başından vurularak ağır yaralanan Seda U. ise ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İbrahim U'nun cesedi de aynı hastenenin morguna götürüldü.

Olayı haber alarak eve gelen çiftin çocuklarını ise polis sakinleştirdi.

Nevşehir Devlet Hastanesi Dahiliye Polikliniği'nde sekreter olarak çalıştığı öğrenilen Seda U'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 17:51
  1. cinayet
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