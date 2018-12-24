Eşini, 5 yaşındaki kızının yanında öldüren sanığa müebbet hapis

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 16 yıllık eşini, 5 yaşındaki kızının yanında bıçaklayarak öldürdüğü ve engel olmaya çalışan 2 kişiyi yaraladığı iddia edilen sanığa, "eşi kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından müebbet ile 5 yıl 2 ay hapis cezaları verildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, tutuklu yargılanan 5 çocuk babası Ferhat Yolcu (40), maktul Hatice Yolcu'nun (37) müşteki yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Savcı, önceki celse verdiği mütalaasını tekrarlayarak sanığın "eşi kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Müvekkilinin akli dengesinin yerinde olmadığını yineleyen sanık avukatı, sağlık raporu için yeniden Adli Tıp Kurumundan rapor talep edilmesini talep etti.

Müşteki avukatı ise sanığın, "tasarlayarak öldürme" suçundan cezalandırılmasını ve cezasında herhangi bir indirime gidilmemesini istedi.

Olay anında eşinin elinden bıçağı alırken elinden yaralandığını öne süren sanık, mahkeme başkanının, "Diğer iki kişiyi neden bıçakla kovaladın?" diye sorması üzerine, kovalamadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanık Yolcu'ya, "eşi kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, E.S. ile H.Y'yi, "kasten yaralama" suçlarından ise 5 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

- Olay



23 Şubat'ta, Organize Sanayi Bölgesi 43. Cadde'deki iş yerinde 5 yaşındaki kızları da yanlarındayken eşi Hatice Yolcu'yu ve engel olmaya çalışan E.S. ile H.Y'yi bıçakla yaraladığı öne sürülen Ferhat Yolcu, olay yerinden kaçmıştı. Hatice Yolcu, olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralı 2 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Kent merkezindeki evin kömürlüğünde bıçakla kendine zarar vermiş halde bulunan zanlı, tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı.