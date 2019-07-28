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Eşine yardım için geldiği fırında usta oldu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Nurten Gümüş, işçi bulamayan eşine yardım için geldiği fırında simit yapımını öğrenip, usta olarak çalışmaya başladı.

28 Temmuz 2019 Pazar 15:35
Eşine yardım için geldiği fırında usta oldu

İnebolu ilçe merkezinde simit fırını işleten 30 yaşındaki Kenan Gümüş, sık sık çalışanların ayrılması üzerine eleman bulmakta zorlanmaya başladı.

Bunun üzerine eşine destek olmak için fırına gelip simit yapmaya başlayan Nurten Gümüş, 2 yıldır burada usta olarak çalışıyor. İki çocuk annesi Nurten Gümüş, yaptığı açıklamada, simit hamurunu yoğurarak işe başladığını söyledi.

Bir süre sonra simit yapmayı öğrendiğini anlatan Gümüş, "İşçi bulamayınca eşime destek olmak için fırına gelip gitmeye başladım. Bir süre sonra simit yapmayı da öğrenip deyim yerindeyse ekmek teknemizin başına geçtim. Şu anda her türlü simidi yapıyorum" dedi.

Günde bin 500 simit üretiyor

Çocuklarının birinin 6, diğerinin de 4 yaşında olduğunu dile getiren Gümüş, "Evimiz fırınımızın üzerinde. Bazen çocuklara babamlar bakıyor bazen de burada birlikte zaman geçiriyoruz. Hayatımızı bu şekilde sürdürüyoruz" diye konuştu.

Eşiyle el ele vererek geçimlerini sağladıklarını belirten Gümüş, "İlk başta bu kadar sıcağa nasıl dayanacağımı düşündüm. Allah'ıma çok şükür, şimdi işimde piştim, bana daha kolay geliyor. Eşimle yaklaşık günde bin 500 simit üretiyoruz. İlçe halkı yaptığımız simitlerden çok memnun. Satışlarımız her geçen gün artıyor" ifadelerini kullandı. Kenan Gümüş ise 4 yıldır simitçilik yaptığını söyledi.

Eşinin yardımıyla işini tekrar toparladığını anlatan Gümüş, "Şükür Rabb'ime, artık kendi kendimize yeter olduk ve işçi sıkıntısından kurtulduk. Patron o oldu, ben onun yanında işçiyim. Fırının her şeyinden o sorumlu" diye konuştu.

 

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 15:35
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