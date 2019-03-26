0553 313 94 23

Eşine önce kalbini, sonra böbreğini verdi

Elazığ’da 34 yıldır kronik böbrek rahatsızlığı çeken Yetkin Baki, üniversitede aşık olup evlendiği eşi Özlem Baki’nin verdiği böbrekle hayata tutundu.

26 Mart 2019 Salı 10:35
Eşine önce kalbini, sonra böbreğini verdi

Elazığ’da 34 yıldır kronik böbrek rahatsızlığı çeken Yetkin Baki, üniversitede aşık olup evlendiği eşi Özlem Baki’nin verdiği böbrekle hayata tutundu.


Elazığ’da, 2 çocuk sahibi Yetkin (50) ve Özlem Baki (49) çifti, dershane döneminde tanıştı ve aynı üniversiteyi okuduktan sonra 25 yıl önce evlendi. Özlem Baki hastalıkta ve sağlıkta ’evet’ diyerek evlendiği ve kronik böbrek rahatsızlığı olduğunu bildiği eşi Yetkin Baki’ye her zaman destek oldu. 34 yıl içerisinde böbreklerinden 5 ameliyat olan Yetkin Baki’nin iki böbreği de 7 ay önce iflas etti. Bunun üzerine Baki, Fırat Üniversitesi Hastanesi Organ Nakil Merkezine nakil için başvurdu. 25 yıllık eşi Özlem Baki, eşinin ağrılarını dindirmek için doktorlarla yaptığı görüşmelerden sonra bir böbreğini bağışlama kararı aldı. Yapılan testler sonrasında kocasının böbreğiyle, eşinin dokuları uyumlu çıktı. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasıyla da yapılan başarılı operasyonla Özlem Baki’nin bir böbreği kocasına nakledildi.



"Hem iyi günde, hem de kötü günde beraberiz"


33 yıldır birlikte olduklarını belirten Yetkin Baki, “Dershanede tanıştık. Ondan sonra üniversitede de yakın bölümleri kazandık. Üniversiteden sonra da evlendik. Bugüne kadar geldik ve 25 yıldır evliyiz. 2 oğlumuz var. Biri üniversiteye gidiyor diğeri ise lise sonda. 14 yaşından buyana böbrek rahatsızlığım vardı. Mesane taşından ameliyat olmuştum. O günden itibaren sürekli üroloji ve son 13 yıldır da nefroloji bölümünde takipteydim. Son 7 ayda da fistül takılıp diyalize gireceksin yada organ nakli olacaksın dediler. Eşim kan verdi. Doku uyumu olduğu için Allah razı olsun böbreğini verdi, nakli oldum. Biz bir bütünüz. İlk gün nasıl tanıştık ve birbirimizi seviyorsak şu anda da tazeliğini koruyor. Eşimin fedakarlığından dolayı da kendisine teşekkür ederim. Hem iyi günde hem de kötü günde beraberiz. Biz hem dünyada hem de ahirette beraberiz” dedi.



"Aşk her zaman kazanıyor"


Zor bir süreçten geçtiklerini ve evlendiklerini aktaran Özlem Bak ise "Sevgi her şeyi kurtarıyor. Aşk denilen şey her zaman kazanıyor. Evlenmeden önce eşimin hasta olduğunu biliyordum. Ama tüm zorlukları yendik. Buda son seviyeydi. Böbreğimin uyması çok büyük bir nasip. Allah’ın bize verdiği büyük bir lütuf. Hiç tereddüt etmeden verdim. Rabbim sağlık sıhhat versin. Eşimi ve çocuklarımı çok seviyorum. Anneliğin en büyük fedakarlığı budur. Feda olsun. Allah bu dünyada da ahirette de ayırmasın. Bize en çok canıyla başıyla uğraşan Dr. Cem beye , diğer doktorlarımıza ve hastane personeline çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 10:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gazze'de dünün aksine bugün sakinlik hakim
    1. Gazze'de dünün aksine bugün sakinlik..
    2. Soylu açıkladı: İtirafçıları..
    3. ASUS bilgisayarlara "arz zinciri"..
    4. AK Partili adayın PUBG yanıtı herkesi..
    5. Yemen’de ortalık kaynıyor
    6. Anne ve babaların kabusu sosyal medya!
    7. Hepsiburada'dan "mobilya montajı"..
    8. Anayasa Mahkemesinde Başkanvekilliği..
    9. Rakipsiz muhtar
    10. Bitlis’te caddeye kaya parçaları..
    11. Aşkale Tarım Çalıştayı başladı
    12. Bolu’da eski iş yerini soyan 3 kişi..
    13. AK Parti afişlerine çirkin saldırı
    14. 30 yıllık tapu meselesi çözüldü
    15. Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması..
    16. Halk Ekmek’ten yeni glutensiz üretim..
    17. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener;..
    18. Uludere kayyumu, vatandaşları mutlu..
    19. TİKA’dan Meksika’daki Suriyeli..
    20. Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
    21. Özdemir, Kuşlubahçe’de ’Seni başkan..
    22. Elazığ’da uyuşturucudan 2 şüpheli..
    23. İngiliz hükümetinde iki istifa birden
    24. Kütahya İl Genel Meclisi adayları..
    25. Mehmet Kocadon, seçim çalışmalarını..
    26. ABD’de otelde silahlı saldırı
    27. İl Paydaş Danışma Grup Toplantıları ve..
    28. Zeka Oyunları İl Finallerine Hisarcık..
    29. Sobadan sızan gazdan zehirlenen 7 kişi..
    30. Başkan Uysal, Karadenizlilerle buluştu
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti