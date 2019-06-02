Eşine laf attığını iddia ettiği şahsı sokak ortasında vurdu Bartın’da bir şahıs, eşine laf attığını iddia ettiği şahıslara kurşun yağdırdı.

Bartın’da bir şahıs, eşine laf attığını iddia ettiği şahıslara kurşun yağdırdı. Olayda 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Kırtepe Mahallesi İskele Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Y.Ö.D. ve Y.K. isimli şahıslar, T.T.’nin eşine sokak ortasında laf attı. Bunu duyan T.T., eve giderek aldığı silahıyla olay yerine giderek 2 kişiye kurşun yağdırdı. Olayda Y.K. ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Y.K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. T.T. ise ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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