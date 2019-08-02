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Eşine inat kahvenehaneyi tek başına işletip patron oldu

Denizli’nin Çivril ilçesinde mahalle kahvehanesini işleten ve eşine yardım etmek isteyen kadın, 4 ay sonra iş konusunda kendisine rest çeken eşine inat kahvehaneyi kendi işletmeye başladı.

02 Ağustos 2019 Cuma 12:28
Eşine inat kahvenehaneyi tek başına işletip patron oldu

Denizli’nin Çivril ilçesinde mahalle kahvehanesini işleten ve eşine yardım etmek isteyen kadın, 4 ay sonra iş konusunda kendisine rest çeken eşine inat kahvehaneyi kendi işletmeye başladı. 3 çocuk annesi kadın çocuklarına kahvehanede bakarken çocukları ise çay ve içecek servisi yapan annelerinin peşinden ayrılmayıp ona yardım ediyor.


Çivril’de köy kahvesini çalıştıran eşine yardımcı olmak isteyen 3 çocuk annesi Bahar Özel (30), 4 ay sonra kahveyi tek başına çalıştırmaya başladı. Çivril’in Sundurlu Mahallesi’nde yaşayan Özel, köy kahvesini tek başına çalıştırıyor. 3 çocuk annesi kadın ilk zamanlar zorlansa da hem işe hem de erkek ağırlıklı bir ortama alıştığını söyledi.


10 yıl önce Sundurlu Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Özel ile evlenen ve köye yerleşen Özel, mahalle kahvesinin çalıştıran kocasına yardım etmek için başladığı kahvecilikte patron oldu. Aile bütçesine katkı sağlamak ve kocasının iş yoğunluğunu hafifletmek için kahvehanede çay dağıtmaya başladığını belirten Özel, "Tüm kadınlar kendi ayakları üzerinde durmalı. Kimsenin eline bakmamalı. Ben de öyle yaptım” dedi.



"Şimdi tek başıma çalıştırıyorum eşimde diğer işlerimizi yapıyor”


Eşinin kendisine ’ya sen gideceksin ya da ben’ restine karşılık kahvehanenin anahtarını alıp kendi çalıştırmaya başladığını söyleyen Özel, sonrasında ise eşinin kahvehaneye gelmediğini ve patron olduğunu söyledi. Özel ilk günlerde çok zorlanmasına rağmen iş yoğunluğuna alıştığını belirterek, "İlk zamanlar zorlandım eşimde ilk zamanlar istemedi ama zamanla oda bende alıştım. Şimdi tek başıma çalıştırıyorum eşimde diğer işlerimizi yapıyor” ifadelerini kullandı.


Üç çocuğuna kahvehanede baktığını da belirten Özel, "Bir oğlum iki kızım var. Oğlum gündüz okulda. Okuldan sonra kahveye geliyor kızlarım çoğu zaman yanımda ama genelde kayınvalidemde oluyorlar. Çocuklar da alıştı” dedi.



“Şimdi herkes alıştı”


Müşterilerin ilk zamanlar kadın kahveciyi yadırgadığını söyleyen Özel, kendisinin iş yerini çalıştırmaya başladıktan sonra ise özellikle argo konuşmaların ortadan kalktığını söyledi. Özel, müşterilerden yaşanan değişimi ise şöyle anlattı:


“İlk zamanlar müşteriler tedirgin oldu ama kısa zamanda üstlerinden attılar. Şimdi herkes alıştı. Konuşmalar değişti hitaplar değişti herkes hayatından memnun.”

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 12:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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