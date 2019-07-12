Eşine çiçekle yaklaşıp defalarca bıçaklamıştı, savcı 22 yıl hapsini istedi

Ümraniye’de boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında defalarca bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Hamdi Sevim’in yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘tehdit’ suçlarından 22 yıla kadar hapsini istedi. Duruşmada psikolog eşliğinde dinlenen ve konuşmakta zorlanan Mercan Sevim, olay anını anlatamadı.

Ümraniye’de elinde bir buket çiçekle yaklaştığı boşanma aşamasında olduğu eşi Mercan Sevim’i barışma teklifini kabul etmeyince yanında getirdiği bıçakla defalarca bıçaklayan Hamdi Sevim’in“eşi kasten öldürmeye teşebbüs” ve “tehdit” suçlarından toplamda 22 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hamdi Sevim cezaevinden getirilirken, müşteki Mercan Sevim ve avukatı da salonda hazır bulundu.

Sanık salondan çıkarıldı

Duruşmada söz alan psikolog bilirkişi Özgür Yurttutan, “Mağdurun beyanı alınırken sanığın duruşma salonu dışında olmasının daha sağlıklı olacağı kanaatindeyiz” dedi. Bu talep üzerine sanık duruşma salonundan çıkarıldı.

Mağdur kadın olay anını anlatamadı

Psikolog bilirkişi eşliğinde ifadesi alınan Mercan Sevim, “Olaydan 2 sene önce eşimden ayrılmıştım. Sanık olaydan bir gün önce benimle görüşmek istediğini anneme söylemiş” diyerek konuşmasına devam edemedi. Bu sırada mahkeme heyeti, mağdur Mercan Okumuş’un, konuşmakta zorlandığının ve olayı anlatırken huzursuzluk yaşayıp panik içerisinde olduğunun gözlemlendiğini tutanağa geçirdi. Eski ifadelerini tekrar ettiğini Mercan Sevim, sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.

“’Adam değilsin’ deyip çiçeği yere fırlattı”

Duruşmada savunma yapan sanık Hamdi Sevim, “Ben daha önce eşimle konuşmak istedim ancak bir türlü konuşmaya yanaşmadı. Kendisine iki defa çiçek alıp eline verdim. Bana, ‘sen adam değilsin’ dedi ve ikisinde de çiçeği yere fırlattı. Elime aldığım bıçağı nasıl olduğunu tam bilemiyorum, içinde bulunduğum psikoloji ile savurdum. Bundan bir gün önce de çocuklarımı görmeye gitmiştim. Ancak çocuklarımı yarım saat kadar az bir süre görebildim, masraflarını giderdim. Daha sonra kayınvalidem beni evden kovdu. Olaydan 2 veya 3 gün sonra eşimin telefonunu bilmediğimden dolayı babasının telefonundan arayıp durumunu öğrenmek istedim. Önce babası ile konuştum, sonra da telefonu eşime verdi. İkisi ile de konuştum. Ancak bir tehdit söylemim olmadı. Sadece durumunun iyi olmasına şükrettim. Ben olay günü kullandığım bıçağı evde kullanmak maksadıyla almıştım” dedi.

Savcı, mütalaasını açıkladı

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı,tutuklu sanık Hamdi Sevim’in, ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsini istedi. Sanığın ‘tehdit’ suçundan ise 6 aydan 2 yıla kadar hapsini isteyen savcı, sanığın toplamda 22 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, taraflara mütalaaya ve esasa ilişkin son savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mercan Sevim ile Hamdi Sevim’in boşanma aşamasında oldukları, olay günü sanığın aralarındaki anlaşmazlığı gidermek için yanında bir buket çiçek ve reddedilmesi haline göre de bıçakla müştekinin evinin önünde beklediği anlatıldı.

Mercan Sevim’in ikametinden inip yürümeye başladığında sanığın yanına yaklaşarak konuşmak istediği, müşteki tarafından reddedildiği, bunun üzerine daha önceden planladığı şekliyle yanında taşıdığı bıçağı çıkararak ‘seni öldüreceğim’ dediği belirtildi. Bıçağı defalarca sallayarak müştekiyi yaraladığı kaydedildi. İddianamede Hamdi Sevim’in “eşi kasten öldürmeye teşebbüs” ve “tehdit” suçlarından toplamda 13 yıl 6 aydan 22 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.