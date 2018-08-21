0553 313 94 23

Eşine böyle seslenenler dikkat! Yargıtay'dan ilginç karar

Eşlerin birbirlerini çağırırken, “Hişttt, heyyy” diye seslenmesini ve ıslık çalarak çağırmasını boşanma nedeni sayan Yargıtay, bu şekilde hitap edenlerin tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti.

21 Ağustos 2018 Salı 12:30
Eşine böyle seslenenler dikkat! Yargıtay'dan ilginç karar

Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre, Konya'da yaşayan H.D. eşine karşı açtığı boşanma davasında, eşinin kendisini çağırırken ismini kullanmadığını, bunun yerine “hişt, heyy” diye çağırdığını ve bazen de ıslık çaldığını belirterek boşanma davası açtı. Mahkeme, çiftin boşanmasına karar verirken tazminat talebini reddetti.

Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay, kadına uygun miktarda manevi tazminat verilmesi gerektiğine karar vererek davayı bozdu. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, verdiği kararda şu görüşleri dile getirdi: “Mahkemenin de kabulünde olduğu gibi davalı kocanın eşine kaba davrandığı, eşine ismiyle hitap etmeyip ‘hişt, hey veya ıslık çalarak’ çağırdığı anlaşılmaktadır. Kocanın gerçekleşen bu kusurları, davacı kadının kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Davacı kadın yararına manevi tazminata hükmedilmesi gerekir.”

Bu kararla birlikte eşini kaba bir şekilde çağıranlar aleyhine hem boşanma davası  hem de tazminat davası açılabilecek.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 12:30
  1. Konya
  2. yargıtay
  3. eşe seslenme

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Böyle acemi kasap görülmedi! “barajın kenarında düştüm, düşerken helikopterin kanadı çarptı”
    1. Böyle acemi kasap görülmedi! “barajın..
    2. Muharrem İnce'yi yine Amerikalılar mı..
    3. TSK, 33'üncü devriye görevini tamamladı
    4. Putin'den Kurban Bayramı mesajı
    5. Diyabetten 10 bin aileye kurban eti
    6. S-400'lerin teslim tarihi belli oldu
    7. İstanbul'daki saldırının failleri..
    8. Çamaşır kurutma makinesi ihracatında..
    9. İsmail Köybaşı'na Süper Lig'den..
    10. Çipras'tan kurtarma paketinden çıkışa..
    11. İnanılır gibi değil! Acemi kasaplar..
    12. Savaşın çocukları bu bayramda da..
    13. Yasin'siz 4. Kurban Bayramı!
    14. Bu da 'en küçük' acemi kasap
    15. Başkan Erdoğan'ın vekalet verdiği..
    16. Avrupa devi Aziz Behiç'e talip oldu
    17. Türkiye'ye İranlı turist akımı
    18. FETÖ üniversitesine 1 yıllık yasak geldi
    19. İYİ Parti'de FETÖ tartışması sonrası..
    20. Başkan Erdoğan'ın vekalet kurbanı..
    Rusya'dan ABD'ye 'uzay silahı' cevabı! 'İlk silah yerleştiren...'
    Rusya'dan ABD'ye 'uzay silahı' cevabı! 'İlk silah yerleştiren...'
    Rusya'dan Türkiye ile ilgili maddi yardım açıklaması!
    Rusya'dan Türkiye ile ilgili maddi yardım açıklaması!
    Almanya 2018 bayram namazı kaçta kılınacak?
    Almanya 2018 bayram namazı kaçta kılınacak?
    Türk doktorlardan çığır açan buluş! Tıp dünyasında eşdeğeri yok
    Türk doktorlardan çığır açan buluş! Tıp dünyasında eşdeğeri yok
    Onları ölüme göndermeyin
    Onları ölüme göndermeyin

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kabe'nin örtüsü fırtına sebebiyle açıldı
    Kabe'nin örtüsü fırtına sebebiyle açıldı
    İBB kurban kesim yerleri 2018
    İBB kurban kesim yerleri 2018