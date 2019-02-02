0553 313 94 23

Necati Şaşmaz'ın eşinden çarpıcı iddia! Kendisini 'Mehdi' ilan etti

Oyuncu Necati Şaşmaz ve eşi Nagehan Şaşmaz boşanma kararı adlı. Kararın ardından evliliklerine yönelik açıklamalarda bulunan Nagehan Şaşmaz, Necati Şaşmaz'ın birçok kez kendisini 'Mehdi' ilan ettiğini iddia etti.

02 Şubat 2019 Cumartesi 12:09
Necati Şaşmaz'ın eşinden çarpıcı iddia! Kendisini 'Mehdi' ilan etti

Oyuncu Necati Şaşmaz'la eşi Nagehan Şaşmaz boşanma kararı aldı. Nagehan Şaşmaz mahkemeden boşanmalarına karar verilmesini isteyerek, 2 oğlunun velayetini talep etti. Ayrıca 10 milyon TL maddi, 10 milyon TL manevi olmak üzere toplam 20 milyon TL tazminat istedi. Nagehan Şaşmaz, 2 çocuğu için 15'er bin TL'den 30 bin TL, kendisi içinde 30 bin TL olmak üzere toplam 60 bin TL aylık nafaka talebinde de bulundu. Şaşmaz, mahkemeden dava süresince kendisi ve çocuklarının aile konutunda yaşamalarına izin verilmesini istedi.

Kendisini 'Mehdi' ilan etti

Evliliğine yönelik çarpıcı açıklamalarda bulunan Nagehan Şaşmaz, Necati Şaşmaz'ın kendisini birçok kez tanıklar önünde seçilmiş kişi 'mehdi' ilan ettiğini iddia etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 12:09
  1. necati şaşmaz
  2. nagehan şaşmaz
  3. mehdi

YORUM YAZ

  • okkeşokkeş56 dk önce
    ooh ne ala memleket, 10 milyon TL maddi, 10 milyon TL manevi olmak üzere toplam 20 milyon TL tazminat, 2 çocuğu için 15'er bin TL'den 30 bin TL, kendisi içinde 30 bin TL olmak üzere toplam 60 bin TL nafaka.suyundan da koy paşaaa
  • mehmetmehmet57 dk önce
    Evet kimin mehti oldugunu yazılarda görüyoruz 20 milyarboşanma parası istemiş 60 bin aylık nafaka mehdikimiş beli
  • NurNur1 sa önce
    Mehdinin anlamını biliyormu acaba adamın öyle görüntüsü yok müritlerinide söyle bari

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi telefonla arayarak futbolda 2019 Asya Kupası'nda şampiyon olmalarından dolayı tebrik etti.
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al..
  2. Beşiktaş'ın yeni transferi Kagawa,..
  3. Erdoğan Şeyh Temim ile görüştü
  4. Diyanet 2019 personel alım başvuruları..
  5. Karamollaoğlu: İttifaka gerek yok
  6. ABD ve Rusya çekildi! Çin'den açıklama..
  7. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu..
  8. Hama katliamı unutulmadı!
  9. Sanık avukatı mahkemeye 2 metrelik..
  10. Golcü oyuncu Galatasaray'dan..
  11. Rusya INF anlaşmasını askıya alıyor
  12. Hatay'da şiddetli yağış
  13. NATO Makedonya'nın üyeliğinin son..
  14. Doğu Anadolu'da 477 köy ve mahalle..
  15. Kılıçdaroğlu'ndan Aydın Denktaş mesajı
  16. M. Kemal’i sevmek bu kadar ucuz mu?
  17. Otomobil bisikletliye çarptı! Hayatını..
  18. Master yüzücülerden 12 Türkiye rekoru
  19. "Muhabbet bağının bülbülü: Hafız..
  20. Doğu Anadolu Bölgesi'nde 2 ilde kar..
Savcıdan kendisini taciz eden kadın doktora görülmemiş ders
Savcıdan kendisini taciz eden kadın doktora görülmemiş ders
Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
Seçim öncesi son anket! İşte İstanbul'da son durum
Seçim öncesi son anket! İşte İstanbul'da son durum
Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek
Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek

Günün Karikatürü

02 Şubat 2019
Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi
Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi