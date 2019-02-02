Necati Şaşmaz'ın eşinden çarpıcı iddia! Kendisini 'Mehdi' ilan etti

Oyuncu Necati Şaşmaz'la eşi Nagehan Şaşmaz boşanma kararı aldı. Nagehan Şaşmaz mahkemeden boşanmalarına karar verilmesini isteyerek, 2 oğlunun velayetini talep etti. Ayrıca 10 milyon TL maddi, 10 milyon TL manevi olmak üzere toplam 20 milyon TL tazminat istedi. Nagehan Şaşmaz, 2 çocuğu için 15'er bin TL'den 30 bin TL, kendisi içinde 30 bin TL olmak üzere toplam 60 bin TL aylık nafaka talebinde de bulundu. Şaşmaz, mahkemeden dava süresince kendisi ve çocuklarının aile konutunda yaşamalarına izin verilmesini istedi.

Kendisini 'Mehdi' ilan etti

Evliliğine yönelik çarpıcı açıklamalarda bulunan Nagehan Şaşmaz, Necati Şaşmaz'ın kendisini birçok kez tanıklar önünde seçilmiş kişi 'mehdi' ilan ettiğini iddia etti.