Eşinden flaş iddia! İnterpol Başkanı öldürüldü

Çin’de bulunduğu esnada gözaltına alınan ve ardından istifası açıklanan Interpol Başkanı Meng Hongwei'nin eşi Grace Meng, eşinin güvenliğinden endişe duyduğunu belirterek, "Hayatta olduğundan emin değilim" dedi.

Uluslararası Polis Teşkilatı'nın Eski Çinli Başkanı Başkanı Meng Hongwei'nin günlerce haber alınamamasının ardından "Rüşvet alıp verme' şüphesiyle Çin'de sorguda olduğu bildirilmişti.

Grace Meng kocasından halen haber alamadığını ifade ederek, "Sanırım bu siyasi bir işkence. Hayatta olduğundan emin değilim" diye konuştu.

"Çinli yetkililer beni Fransa'da tehdit ediyor"

Çocuklarıyla Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Meng, Çin'in muhalif kişilere karşı uyguladığı güç gösterisinde sınır tanımadığını söyledi. Meng, "Pekin yönetiminin muhaliflere karşı güç gösterisinde sınırının olmadığını" dile getirdi. Kendisinin de Fransa'da hedef alındığını ileri süren Meng'in eşi, "Zalimler, iğrençler. Güçlü olmak zorundayım ve diğer başkanların eşlerinin çocuklarının bizim gibi olmasını istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Çin'de muhalif görülen birçok kişinin kaybolduğunu söyleyen Grace, "Kayıp kişilerin ülkedeki aileleri başlarına bir şey gelmesinden korktuğu için konuşmamayı tercih ettiklerini" belirtti.