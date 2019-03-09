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Esin Gökden, En İyi Çıkış Yapan Estetik Koçu seçildi

Estetik ameliyat ve işlemler alanında danışmanlık hizmeti veren Estetik Koçu Esin Gökden, İstanbul’da düzenlenen Altın Taç Ödül Töreninde, "Yılın En iyi Çıkış Yapan Estetik Koçu" ödülüne layık görüldü.

09 Mart 2019 Cumartesi 12:02
Esin Gökden, En İyi Çıkış Yapan Estetik Koçu seçildi

Estetik ameliyat ve işlemler alanında danışmanlık hizmeti veren Estetik Koçu Esin Gökden, İstanbul’da düzenlenen Altın Taç Ödül Töreninde, "Yılın En iyi Çıkış Yapan Estetik Koçu" ödülüne layık görüldü.


İvana Sert, Çağla Şikel gibi ünlü isimlerin de katıldığı "Altın Taç Ödül Töreni" İstanbul’da gerçekleşti. Eğitim, sağlık, hizmet sektöründen gibi bir çok adayın yarıştığı törende, Türkiye’nin enleri seçildi. Uzun yıllar ameliyathane hemşiresi olarak hizmet verdiği sağlık sektöründe estetik koçu olarak çalışmalarını sürdüren Esin Gökden, gecede "Yılın En İyi Çıkış Yapan Estetik Koçu" ödülüne layık görüldü.


Konuşmasında azimli, kararlı ve sistemli çalışmanın önemine vurgu yapan Gökden, "Türkiye’de plastik cerrahi alanında çok güzel gelişmeler var. Estetik cerrahi doktorlarımız çok önemli çalışmalara imza atıyorlar. Uzun yıllar boyunca hizmet verdiği estetik sektöründe hastalar ile köprü vazifesi gören estetik koçluğu alanında bir boşluk olduğunu düşünüyorum. Sağlık alanında hastaların tercih ve beklentilerini çok iyi anlamak gerekiyor; çünkü hasta veya estetik talep eden kişiler çoğu zaman doğru kararlara veremeyebiliyor. Estetik koçu olarak danışanlarımıza en doğru ameliyat veya işlemin anlatılması,bu süreçte konforlu vakit geçirilmesi noktasında yardımcı oluyoruz" dedi


Danışanlarıyla ameliyat öncesi ve sonrasındaki iyileşme sürecinde her konuda destek olduklarını anlatan Gökden, danışanlarının 7-24 yanlarında olduklarını söyledi. Gökden, bir çok danışanıyla bir süre sonra arkadaş gibi olduklarını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 12:02
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