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Korona Virüs Eşimin aşı olmasına ailece karşı çıktık! Bebeği daha göremedi
Korona Virüs

Eşimin aşı olmasına ailece karşı çıktık! Bebeği daha göremedi

Konya’da Kezban (26) ve Abdullah Usta (30) çifti, dördüncü çocuklarını beklerken, aşı olmayan anne Kovid-19'a yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 12:04:00 -
Eşimin aşı olmasına ailece karşı çıktık! Bebeği daha göremedi

Doktorlar hastaneye kaldırılan genç kadının durumu ağırlaşınca ilaç tedavisine başlanmasına karar verdi. Hamileliğinin 36. haftasında olan annenin bebeği, ilaçlardan etkilenmemesi için sezaryenle alındı. Tedavisi 6 günlük yoğun bakımın ardından izole odada devam eden anne bebeğini göremedi. 4 günlük bebeklerinin sağlık durumunun çok iyi olduğunu belirten Abdullah Usta, “Eşimin aşı olmasına bebeğe zarar verir düşencesiyle ailece karşı çıktık. Eşim çok merak ediyor ama daha göremedi” dedi. Hastanede görevli Doç. Dr. Murat Konak ise, insanların sosyal medyada duydukları, hiçbir dayanağı olmayan söylentilere bakarak aşı olmaktan kaçtığını bunun da özellikle hamilelerde ölümlere sebeb olduğunu söyledi.

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