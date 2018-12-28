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"Eşim 11 aydan beri hücrede tutuluyor"

Fuar için gittiği Dubai'de şubat ayında gözaltına alınan ve geçtiğimiz günlerde müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Bayırbucak Türkmen Dağı Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Ali Öztürk'ün ailesi, karara tepki gösterip yetkililerden yardım istedi- Eş Emine Öztürk:- "İlk mahkeme oldu ve eşimi terörle suçlanıyor. Bayırbucak'taki Türkmenler'e gıda ve finans desteği sağladığı için gözaltına alındı. Teröre destekten dolayı eşimi yargıladılar, ikinci mahkemede müebbet hapis cezası verdiler"

28 Aralık 2018 Cuma 16:49
"Eşim 11 aydan beri hücrede tutuluyor"

MERSİN (AA) - Fuar için gittiği Dubai'de şubat ayında gözaltına alınan ve geçtiğimiz günlerde müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Bayırbucak Türkmen Dağı Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Ali Öztürk'ün Mersin'deki ailesi, karara tepki gösterip yetkililerden yardım istedi.

Mehmet Öztürk'ün eşi Emine Öztürk, kentteki evinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) öncülüğünde 75 kişilik heyetle 17 Şubat'ta Dubai'de gerçekleştirilen gıda ve içecek fuarına katıldıklarını, otele gelen çok sayıda kişi tarafından 11 ay önce eşinin ve kendisinin gözaltına alındığını anımsattı.

Kendisinin bir gün sonra serbest bırakıldığını hatırlatan Öztürk, şöyle konuştu:

"Eşim 11 aydan beri hücrede tutuluyor. Telefonla görüşmemiz yasak. Hiçbir şekilde bağlantı kuramadık. Canları isterse 1-2 ayda bir aratıyorlar. 2-3 dakika bir telefon görüşmemiz oluyor. İlk mahkeme oldu ve terörle suçlanıyor. Bayırbucak'taki Türkmenler'e gıda ve finans desteği sağladığı için gözaltına alındı. Teröre destekten dolayı eşimi yargıladılar ikinci mahkemede müebbet hapis cezası verdiler. Eşim suçsuz. Devlet büyüklerimden destek istiyorum. Suçsuz, masum bir insan. Ben onun kalbini, duygularını, düşüncelerini biliyorum. Oradaki Türkmenlere yardımdan dolayı aldılar."

Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan eşinin Türkiye'ye dönmesi için yardım istediklerini sözlerine ekledi.

- "Ben çocuğumu terörist olarak yetiştirmedim"

Anne Naile Öztürk de mahkemeden böyle bir sonuç beklemediklerini, kararı duyunca şok olduklarını söyleyerek "Ben çocuğumu terörist olarak yetiştirmedim." dedi.

Öztürk, oğlunun suçsuz olduğuna inancının tam olduğunu belirterek, "Biz anne baba öğretmendik. Devlete hizmet ettik. Çocukluk yaşlarından itibaren milliyetçilik duygularıyla yetişti. Vatanı, milleti için yardımlarda bulundu. İki lokması varsa birini yiyerek birini veren bir insandı." diye konuştu.

Öztürk, bu süreçte maddi manevi çok yıprandıklarını ve devletten yardım istediklerini sözlerine ekledi.

Baba Abdullah Öztürk ise üst mahkemeye itiraz için bir aydan az zaman kaldığını belirtti.

Öztürk, "Oğlumun suçlu olduğuna ben de inanmıyorum. Oradaki öksüz ve yetimlere yardım götürdü. O da kendinin değil. Onun bunun verdiği yardımları aracı olarak ulaştırdı. Gitti geldi hepsi de resmi yollarla oldu." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 16:49
  1. Bayırbucak Türkmen Dağı Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Ali Öztürk
  2. Mersin

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