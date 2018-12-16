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Eşi ve oğlunu öldüren baba tutuklandı

Osmaniye'de eşi ve oğlunu öldüren, 2 çocuğunu da yaralayan kişi tutuklandı

16 Aralık 2018 Pazar 14:38
Eşi ve oğlunu öldüren baba tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de eşi ve oğlunu öldüren ve 2 çocuğunu da yaralayan, olayın ardından yakalanacağını anlayınca da başına ateş ederek yaralanan kişi tedavisinin ardından tutuklandı.

Merkeze bağlı Dereli köyündeki evinde tartıştığı eşi ve 3 çocuğuna tabancayla ateş ettikten sonra kaçan, yakalanacağını anlayınca da tabancayla başına ateş ederek yaralanan Kemal E'nin Osmaniye Devlet Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

Yaklaşık 5 gün süren tedavinin ardından taburcu edilen zanlı, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Merkeze bağlı Dereli köyünde 9 Aralık'ta meydana gelen olayda Kemal E, eşi ve 3 çocuğuna tabancayla ateş etmiş, zanlının eşi Hürü E. ile oğlu Oğuzhan E. hayatını kaybetmiş, yaralanan diğer çocukları Didem E. ve Emre E. ise hastaneye kaldırılmıştı.

Olay sonrası köyün yakınlarındaki ormanlık alana kaçan Kemal E, jandarma timlerini görünce tabancayla başına ateş ederek yaralanmış, Osmaniye Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 14:38
  1. cinayet
  2. Osmaniye

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