Eşi ve iki çocuğuyla oturduğu ev kül oldu DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Buldan ilçesinde alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Buldan ilçesinde alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın; öğle saatlerinde Türlübey Mahallesinde meydana geldi. Hasan Demir’e ait evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında ev kullanılamaz hale geldi. Eşme’de bir işletmede işçi olarak çalışan Hasan Demir’in ailesinden kimsenin olmaması faciayı önledi.

Yangının elektrik kontağından çıkmış olması ihtimali üzerinde duruluyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.