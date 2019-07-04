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Eşi ve bebeğinin önünde öldürüldü

Çorlu’da meydana gelen olayda eşi ve bebeğinin önünde eşinin amcası olduğu kaydedilen kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan 19 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:31
Eşi ve bebeğinin önünde öldürüldü

Çorlu’da meydana gelen olayda eşi ve bebeğinin önünde eşinin amcası olduğu kaydedilen kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan 19 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre olay, Çorlu’da Omurtak Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde eşi Melisa Kahraman ve bebek arabasındaki bebeği ile bir süre yürüyen Alperen Kahraman, bir iş yerinin önüne geldiği sırada eşinin amcası olduğu kaydedilen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yere yığılan Alperen Kahraman, olay yerinde yaşamını yitirdi. Açılan ateş sırasında yoldan geçen iki kişi de seken kurşunlardan hafif şekilde yaralandı.


Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri cinayeti işleyen Durmuş Sepetçi adlı şüpheliyi olayda kullandığı suç aleti ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.


Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu da olay yerine gelerek konu hakkında bilgiler aldı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları çalışmaların ardından Alperen Kahraman’ın cansız bedeni incelenmek üzere Çorlu Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.



Cinayet anı kamerada


Diğer yandan, olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülere göre eşi ve bebek arabasındaki bebeği ile cadde üzerinde yürüdüğü görülen Alperen Kahraman iş yerine gireceği sırada kameranın açısına giren Durmuş Sepetçi tarafından ateş edilerek vuruluyor. Alperen’in yere düştüğü anlarda eşi ise iş yerine sığınarak kaçıyor. Alperen’i vurduktan sonra iş yerine de giren şüphelinin daha sonra elindeki silahla çıkarak uzaklaştığı görülüyor. Gözlerinin önünde eşi vurulan ve bir süre iş yerinden çıkamayan Melisa Kahraman’ın katil zanlısı uzaklaştıktan sonra dışarıya çıkarak bebek arabasındaki bebeğini aldığı görülüyor.


Olayın ardından gözaltına alınan katil zanlısının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 11:31
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