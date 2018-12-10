Eşi tarafından vurulan kadınla oğlunun cenazeleri defnedildi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de dün eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen kadın ile oğlunun cenazeleri toprağa verildi.

Hürü E. ve oğlu Oğuzhan E'nin Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Yakınlarına teslim edilen anne ve oğlunun cenazeleri, Düziçi ilçesindeki belediye mezarlığına getirildi.

Kılınan cenaze namazının ardından Hürü E. ve oğlu Oğuzhan E'nin naaşları defnedildi.

Bu arada, olayda yaralanan Didem E. ve Emre E'nin hastanedeki tedavileri sürüyor.

- Cinayetin ardından jandarmayı aramış

Eşi ve 3 çocuğunu tabancayla vuran Kemal E'nin, jandarmayı arayarak, "Ailemi öldürdüm, gelin benim güvenliğimi alın." dediği öğrenildi.

Kemal E. ile eşi Hürü E. arasında bir yıldır şiddetli geçimsizlik olduğu, ikilinin sık sık tartıştığı, kadının bir ay önce eşini jandarmaya şikayet ettiği ve uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi.

Olay günü Kemal E'nin konuşmak için eve geldiği, çıkan tartışma sırasında eşi ve çocuklarına tabancayla ateş açtığı, zanlının kızı Meryem'in silah sesleri üzerine pencereden atlayarak kaçtığı ve komşularına sığındığı iddia edildi.

Cinayetin ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

- Olay

Dün, merkeze bağlı Dereli köyünde Kemal E, gittiği evde eşi ve 3 çocuğuna tabancayla ateş açmış, zanlının eşi Hürü E. ile oğlu Oğuzhan E. hayatını kaybetmiş, yaralanan Didem E. ve Emre E. özel hastaneye kaldırılmıştı.