0553 313 94 23

Çocukları için yaptığı oyuncaklar şimdi gelir kaynağı oldu

Sivas'ta yaşayan Ayşe Doğan, çocukları için yaptığı oyuncaklar beğenilince eşinin 'satış yapamazsın' demesine rağmen oyuncaklardan üretip satmaya başladı. Doğan şimdi siparişlere yetişemiyor.

18 Şubat 2019 Pazartesi 13:39
Çocukları için yaptığı oyuncaklar şimdi gelir kaynağı oldu

Ece Mahallesi'nde yaşayan evli ve bir çocuk annesi Ayşe Doğan'ın (33) 2.5 yaşındaki oğlu Enfal Tura'ya fitness antrenörlüğü yaptığı spor salonuna gelen bir kişi el örgüsü oyuncak bebek hediye etti. Oyuncağı gören Doğan'ın yakınları aynı oyuncaktan istedi. Bunun üzerine yakınlarının çocuklarına el örgüsü oyuncak yapan Doğan daha sonra hobi olarak oyuncak yapmaya başladı. Daha sonra yaptığı oyuncakları Doğan, aile bütçesine katkıda bulunmak için sosyal medya üzerinde satmaya karar verdi. Doğan'ın eşi oyuncakları 'satamazsın' diyerek ilk başta bu fikre karşı çıksa da organik ve rengarenk üretilen oyuncaklar çocuklar ve aileleri tarafından büyük ilgi görmeye başladı. Doğan inat uğruna hobi olarak üretmeye başladığı oyuncaklarda şimdi siparişlere yetişemiyor.

Sabahları spor salonunda spor yaptırdığını öğleden sonra evde de tamamen hobi olarak oyuncak örmeye başladığını aktaran Ayşe Doğan,"Baktım elimde biraz yatkın  birazda hoşuma gidiyor devamını getireyim dedim. Çocuk nedeniyle spor salonunda yarı zamanlı çalışabiliyorum. Geri kalan zamanımda da hem çocukla hemde aile bütçesine de biraz katkı olsun diye oyuncak yapmak istedim. İplerle de haşır, neşirliğim biraz vardır. Hoşuma da gitti, devamını da getireyim derken baktım birkaç da sipariş gelince üstüne gideyim dedim. Güzel de oluyorlar, çok da sevimliler çocuklarında çok hoşuna gidiyor." dedi.

Oyuncaklar organik ve antibakteriyel

Oyuncakları çocukların çok sevdiğini ifade eden Doğan, "Küçük bir yeğenim var. Ona bir uyku arkadaşı ördüm. Elinden aldıkları zaman ağlamaya başlıyor. Bir müşterime ördüm bebeğini saklıyor, kimselere vermiyormuş. Oyuncaklar organik, antibakteriyel ipleri özel ipler kullanıyorum bunların hepsinde. Pamuklanmıyor, tüylenmiyorlar herhangi bir zararı yok. Yıkanabiliyorlar boncuk elyaf koyuyoruz. Aslında gözlerde de boncuk kullanmayı pek sevmiyorum küçük çocuklar nedeniyle de tercih edenler de var. Çocuklar çok mutlular, çok hoşlarına gidiyor" diye konuştu.

"Eşim 'satamazsın' dedi"

Eşinin oyuncakları satamayacağını düşündüğü söyleyen Doğan, "Kendisi de sosyal medya üzerinden satış yapıyor. Ben 'sana yardımcı olayım, yapıp satarım' dedim bebekleri. O da 'onlar satılmaz' dedi. O öyle deyince sanırım bende biraz inatlaştım ördüm. Bir, iki, üç derken çok fazla da talep var ama eşim çok fazla üstüne düşmedi 'satılmaz' diye düşündü. O yapamazsın dedi bende yaptım" ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 13:39
  1. Ayşe Doğan
  2. el örgüsü oyuncak bebek

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Haliliye Belediyespor’dan çifte galibiyet
    1. Haliliye Belediyespor’dan çifte..
    2. MHP’den Yazıcı’ya tam destek
    3. Boyner Grup CMO'su Uyal, dünyaca ünlü..
    4. Ziya Taşkent salonunda söyleşi-dinleti..
    5. Bodrum’da 46 düzensiz göçmen yakalandı
    6. Harran ilçe otogarı çalışmalarında..
    7. Öğrenciler hem eğleniyor hem..
    8. Kültür A.Ş. etkinliğinde “Çağdaş..
    9. Eşi 'satamazsın' dedi! Şimdi..
    10. Yüksekova’da kar kalınlığı 6 metreyi..
    11. Okul hırsızları adliyeye sevk edildi
    12. Honda, F1 sezonu testlerine başlıyor
    13. ANALİZ - Nijerya'da seçim belirsizliği
    14. Antalyaspor-M.Başakşehir maçının VAR’ı..
    15. Kosova’nın Bağımsızlığına görkemli..
    16. Alaşehir Belediyespor futbol ve..
    17. Savaş; “Turizmi yeniden..
    18. Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş..
    19. Yozgatlılardan Yücel Yılmaz’a tam..
    20. BBP Karacabey’de Cumhur İttifakını..
    21. Milli Eğitim çalışanlarının 3600 ek..
    22. Beykoz Vakfı 13. Olağan Genel Kurulunu..
    23. Samsun’da konut satışı azaldı
    24. Sürücülere 1 saatte 8 bin 55 TL ceza
    25. Yıldız ve Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi..
    26. YPG/PKK ABD yardımlarını alabilmek..
    27. Hidayet Karaca kararındaki karşı oya..
    28. Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca..
    29. Dünya Melek Yatırım Forumu
    30. Türkiye ile Rusya arasında imzalar..
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!