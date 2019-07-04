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Eşi kaza geçirip çalışamaz duruma gelen annenin feryadı: "Bize yardım eli uzatın"

BATMAN (İHA) – Batman’da eşi trafik kazası geçirdikten sonra çalışamaz duruma gelen 4 çocuk annesi Halime Asina, evlerinin kirasını ödeyemez duruma geldiklerini belirterek yardım istedi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:09
Eşi kaza geçirip çalışamaz duruma gelen annenin feryadı: "Bize yardım eli uzatın"

BATMAN (İHA) – Batman’da eşi trafik kazası geçirdikten sonra çalışamaz duruma gelen 4 çocuk annesi Halime Asina, evlerinin kirasını ödeyemez duruma geldiklerini belirterek yardım istedi.


Batman’ın merkez İluh Mahallesi’nde yaşayan 4 çocuk annesi Halime Asina’nın eşi yaklaşık 7 sene önce trafik kazası geçirerek koltuk değneklerine mahkum kaldı. Eşinin çalışamaz duruma gelmesi sonrası tüm yük omuzlarına binen Halime Asina, bir süre gündelik işlerde çalışarak evini geçindirmeye çalıştı. Bu süre zarfında çocukları olan Asina, daha önce kendisine işverenlerin çocuğu olduğu gerekçesiyle artık iş vermediğini belirtti. Uzunca bir süredir evlerinin kirasını da ödeyemeyen aile, yetkililerden yardım bekliyor.



“Çocuklarım var diye kimse bana iş vermiyor”


Yaşadığı zorlu süreci İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan Halime Asina, eşinin yaklaşık 7 sene önce trafik kazası geçirdiğini ve bu tarihten itibaren çalışamaz duruma geldiğini söyledi. Asina, "7 senedir çocuklarıma tek başıma bakıyorum. Şimdi çocuklarım var diye kimse bana iş vermiyor. Çok zor durumdayız. Evimizin kirasını ödeyemiyoruz. Çocuklarıma doğru düzgün bir gelecek hazırlayamıyorum. Ben Allah’tan ve sizden yardım istiyorum. Evimin geçimini sağlayamıyorum. Çocuklarım hepsi küçük. Devletten sadece çocuk maaşı alıyorum. O da ev kirası, elektrik faturasına yetmiyor. Çocuklarıma bayramda bile elbise alamıyorum. Eşim kaza geçirdikten sonra kimse iş vermiyor. Sadece günde ayakkabı boyacılığı yapmaya gidiyor. O da 10-15 lira ekmek parası. Allah’tan, sizden yardım istiyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 11:09
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