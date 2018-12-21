Eşi, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdüğü iddiası

MARDİN (AA) - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde eşi, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürerek kaçtığı öne sürülen zanlının, hırsızlık ve uyuşturucu kullanma suçlarından sabıkasının bulunduğu ve adli kontrol kararıyla salıverildiği belirlendi.

Işıkyaka köyünde şiddet gördüğü gerekçesiyle babaevine sığınan eşi Rojda Bulga (26), kayınpederi Eyyüp ve kayınvalidesi Sadiye Andiç'i dün silahla öldürdükten sonra kaçtığı iddia edilen Mehmet Salih Bulga'nın yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna kaldırılan 3 cesedin otopsi işlemleri sürüyor.

- Babasını da bıçaklamış

Şüphelinin, madde bağımlısı olduğu ve çeşitli suçlardan sabıkasını bulunduğu, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı, yaklaşık bir ay önce de babasını bıçakladığı öğrenildi.

Öte yandan, Rojda Bulga'nın, Mehmet Salih Bulga ile 3 yıl önce kaçarak evlendiği belirtildi.



- Köyde güvenlik önlemleri sürüyor

Jandarma ekiplerince olayın ardından köyde alınan güvenlik önlemleri sürüyor.

Andiç ailesinin köydeki akrabalarından Davut Öyük, olayın aile fertleri yemek yerken yaşandığını söyledi.

Öyük, "(Mehmet Salih Bulga) Gelmiş, ateş açmış. Tartışma mı olmuş ne olmuş bilmiyoruz. Geldim, baktım, ambulans ve asker buradaydı." diye konuştu.



