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Eşi işsiz kalınca meslek öğrendi

Adıyaman’da, 2 çocuk annesi kadın, işsiz eşine destek olmak amacıyla kayıt yaptırdığı keçe kursunda hem meslek öğrendi hem de para kazanarak aile bütçesine katkı sağladı.

21 Şubat 2019 Perşembe 16:32
Eşi işsiz kalınca meslek öğrendi

Adıyaman’da, 2 çocuk annesi kadın, işsiz eşine destek olmak amacıyla kayıt yaptırdığı keçe kursunda hem meslek öğrendi hem de para kazanarak aile bütçesine katkı sağladı.


Adıyaman’da yaşayan 2 çocuk annesi Özlem Dikme, işsiz eşine destek olmak amacıyla Adıyaman Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezinde açılan keçe kursuna başvurdu. Burada yaklaşık birkaç ay boyunca kurs alan Dikme, kurs sayesinde yaptığı ürünleri satarak aile bütçesine destek sunmaya başladı. Hem meslek öğrenen hem de aile ekonomisine destek sunan Özlem Dikme, bütün ev kadınlarını bu tür çeşitli kurslara gelerek hem boş zamanlarını değerlendirmelerini ve aile bütçelerine destek sunmalarını istedi.


Geldiği keçe kursu sayesinde aile ekonomisine destek sunduğunu vurgulayan Özlem Dikme, “Ev hanımıyım 2 çocuk annesiyim. Eşim işsizdi ben de ne yapabilirim, ne tarz bir iş yaparım da evime destek olurum, aile bütçeme katkıda bulunurum diye düşündüm. Ondan sonra belediyemizin açmış olduğu kurslardan haberim oldu. Geldim buraya başladık, 3-4 aydır çalışıyorum çok şükür. Yavaş yavaş yakın çevremden siparişlerde almaya başladım. Aile bütçeme katkı sağlamaya başladım çok şükür. Tabi ben bunun buradan sınırlı kalmasını istemiyorum. Biz buraya geldik, çok güzel zaman geçiriyoruz vaktimizi harcıyoruz ama böyle kalmamalı yani bence. Ben sertifikamı alıp İnşallah destek görürsem ufakta olsa bir dükkan açmak istiyorum. Hepimiz buraya aile bütçemize katkıda bulunalım, bir şeyler öğrenelim. Aslında ev hanımlarının da neler başarabildiğini biz başka ev hanımlarına gösterelim de onları da teşvik etmek amacıyla geldik. Aynalar yapıyoruz, paspas yapıyoruz, kapı süsleri yapıyoruz. Aslında çok kapsamlı çalışıyoruz. Keçelerden çantalar yapıyoruz, oyuncaklar yaptığımız oldu” dedi.


Usta Öğretici Canan Kara ise yaptığı konuşmada, “Hem aile bütçelerine yardımcı oluyorlar hem de boş zamanlarını değerlendirip burada vakit geçiriyorlar. Gayet güzel bir ortam, bütün ev hanımlarını da kadınları da bekliyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 16:32
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