"Sen benim kim olduğumu biliyor musun" dedi, ESHOT müdürünün eşi çıktı

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs işletmesi ESHOT’un yöneticisinin eşi trafikte adeta magandalığa soyundu. Edinilen bilgiye göre, İzmir'in Güzelyalı ilçesi Mithapaşa Caddesi'nde bir kadın, aracıyla burun buruna geldiği ESHOT otobüsünün önünü kesip trafiği birbirine kattı. ESHOT Genel Müdürü'nün eşi olduğunu söyleyen kadın, tartıştığı şoföre “Ben göstereceğim sana" diye bağırıp tehditler savurmayı da ihmal etmedi.

Tunç Soyer'in müdürü, “Basit bir iş” deyip karısına sahip çıktı

ESHOT Genel Müdür Yardımcısı Turgay Akkaya'nın eşi olduğu anlaşılan Akay Ağca Akkaya'nın sosyal medyada hızla yayılan görüntüleri büyük tepki toplarken Turgay Akkaya ise eşini savundu. Turgay Akkaya’nın “basit bir iş” diye nitelendirdiği olayın üstünü örtme gayretine girişmesi dikkat çekti.

Şoför, işinden olmamak için mecburen özür dilemiş

Akkaya, "Şoförle ilgili bir işlem yapıldı mı?" sorusuna, "Hayır. Şoför özür diledi" cevabını verirken, şoförün işinden olmamak için mecburen özür dilediği öğrenildi.