Arap dünyası Tuncer Cücenoğlu'nu tanıyacak

Tuncer Cücenoğlu'nun oyunları 32'yi aşkın dile çevrilerek artık Arap dünyasında da adı duyulan bir oyun yazarı olması yolunda büyük bir adım atıldı

Arap dünyasının en önemli Türkçe çevirmeni Ürdünlü Safwan Shalabi, Cücenoğlu'nun Kadın Sığınağı ve Brutus ya da Jül Sezar'ın Katli adlı oyunlarını Arap diline çevirdi. Söz konusu iki oyun Kuveyt'te tek kitap olarak yayımlanıyor.

Diğer oyunları da programa alınıyor

Cücenoğlu'nun daha önce Arap diline çevrilen Çığ, Öğretmen ve Kadıncıklar oyunları dışında Boyacı, Çıkmaz Sokak, Fosforlu Cevriye, Dosya, Gece Kulübü, Helikopter, Kızılırmak, Matruşka, Neyzen Tevfik, Sabahattin Ali'yi Kim Öldürdü?, Ziyaretçi ve Che Guevara adlı oyunları da programa alınıyor.