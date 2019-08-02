0553 313 94 23

ESER’de hasat zamanı

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ESER’in (Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi) özel çocukları, hobi bahçelerinde yetiştirdikleri ürünlerin ilk hasatını yaptı.

02 Ağustos 2019 Cuma 10:32
ESER’de hasat zamanı

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ESER’in (Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi) özel çocukları, hobi bahçelerinde yetiştirdikleri ürünlerin ilk hasatını yaptı.



ESER, özel çocukları için onları sosyal yaşama kazandırma ve öz güvenlerini artırma adına birçok etkinliğe imza atıyor. Bu önemli etkinliklerin arasında ESER’in bahçesinde kurulan özel “Hobi Bahçesi” de yer alıyor.



Ektiler, suladılar ve topladılar


Çocukların sosyalleşmesi, toprakla iç içe olup enerjilerini atması, sebze ve meyveleri tanıması, bedensel ve psikolojik olarak motive olmaları amaçlanan bahçede; domates, salatalık, fasulye, biber, patlıcan, kara lahana, bal kabağı, çilek gibi birçok ürün yetiştiriliyor. Toprağa tohumların ekiminden sulamasına, bakımından hasatına kadar ürünlerin yetiştirilmesinde emek veren çocuklar ilk hasatlarını topladılar. Hobi bahçesinde yetişen biber, domates, kabak ve salatalıkları toplayan çocuklar büyük bir mutluluk yaşadılar.



"Çocuklar bir ürünün yetişmesinin her anına tanık oluyorlar”


ESER’in hobi bahçesinde aktif olarak çalışan çocukların toprakla uğraşmaktan büyük keyif aldıklarını söyleyen Ziraat Mühendisi Ednan Uğurlu, “Kış döneminde başlayan bir hazırlığın ilk meyvelerini almaya başladık. Çocuklarla birlikte toprağımızı işledik, tohumlarımızı attık ve ilk ürünlerimizi çocuklarımızla birlikte topladık. Şehir ortamında birçok çocuk sebze ve meyveleri pazarda veya evinin buzdolabında görürken bizim çocuklarımız ise tohumun toprağa düşmesinden, filizlenmesine ve meyvesini vermesine kadar her aşamasına bire bir tanık oluyorlar” diyor.



"Islah edilmemiş tohum kullanıyoruz”


Hobi bahçesinde hiçbir şekilde suni gübre ve ilaç kullanmadıklarını, tüm ürünlerin organik olduğunu sözlerine ekleyen Uğurlu, “Bahçemizde ıslah edilmemiş tohumlar kullanıyoruz. Velilerimiz sağ olsunlar bu konuda bize çok yardımcı oluyorlar. Köylerinden ve memleketlerinden tohum getirip bize veriyorlar. Biz de onları burada çocuklarla birlikte yetiştirmeye çalışıyoruz. Ektikleri tohumların filizlenmesi, emek verdikleri bir şeyin hayat bulduğunu görmek onları inanılmaz mutlu ediyor. Toprakla uğraşmak onlara terapi gibi geliyor. Topladığımız ürünlerin ise burada salatasını yapıp hep birlikte yiyoruz. Eve götürmek isteyen çocuklarımız olursa, ona da izin veriyoruz” açıklamasını yapıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 10:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    DOB sanatçıları yurt dışında Türkiye'nin gururu oldu
    1. DOB sanatçıları yurt dışında..
    2. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:..
    3. Kanala düşen otomobil sürücüsü..
    4. Dillere destan aşkın film afişi..
    5. ‘Afet ve Acil Durumlara Müdahalede..
    6. Suriyeli de yasalara uyacak
    7. Serebral palsili Ebrar kitabının..
    8. Başkan Faruk Özlü her hafta iki..
    9. KOM’dan dev operasyon: 67 kişi..
    10. 5 bin yeni arabulucu göreve başlayacak
    11. Seçer. “MESKİ’yi çok daha ileri..
    12. Sarp kayalıklarda hasta kurtarma..
    13. "İlk 11'de yer almak için çok..
    14. TCMB'den repo ihalesi
    15. Başvurular resmen başladı! Son tarih..
    16. Kuzey yarım kürede ısı dalgaları buzul..
    17. "Kardelen"in öğretmenlik hayali yarım..
    18. Batı’nın özgürlüğü örtüye kadar
    19. Türk ambalaj devi ABD ve Kanada..
    20. İSKİ'de toplu istifa! Üst yönetim..
    21. Davutoğlu'yla ilgili yeni iddia! Parti..
    22. Sakal bakımında dikkat edilmesi..
    23. İnternette indirme hızı yüzde 28,5..
    24. Yeni Malatyaspor, UEFA'da hedefine bir..
    25. Toprak Razgatlıoğlu, Kawasaki takımı..
    26. "Merih Demiral kalbinin güzelliğini..
    27. Özel sporcudan altın madalya
    28. Kamu bankaları konutta vadeleri 180..
    29. Güney Koreli endüstri devinden..
    30. Kişi başına tasarruflar 16 bin liraya..
    Jülide Sarıeroğlu'ndan AK Parti'de yenilik açıklaması
    Jülide Sarıeroğlu'ndan AK Parti'de yenilik açıklaması
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı!
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı