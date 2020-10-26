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Korona Virüs Eser Yenenler kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu
Korona Virüs

Eser Yenenler kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu

Oyuncu Eser Yenenler sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 13:37:00 -
Eser Yenenler kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu

Oyuncu Eser Yenenler koronavirüse yakalandı. Test sonucu pozitif çıkan oyuncunun, sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken, Yenenler'in İstanbul'daki evinde olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Eser Yenenler, şu ifadeleri kullandı:

"Çok dikkat etmeme rağmen Covid-19 testim pozitif çıktı ama çok şükür hafif semptomlarla geçiyorum. Kuzey ve Berfu negatif, İzmit’te ailesinin yanında. Ben kendimi izole edip gerekenleri yapıyorum. Daha ağır geçirenlere acil şifalar diliyorum. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim."

Eser Yenenler koronavirüs salgınına karşı evde oturma çağrısı yapmıştı.

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