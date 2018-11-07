Eser Karabil kimdir, nereli ve kaç yaşında? Eser Karabil Diriliş Ertuğrul’da kimi oynayacak?

Eser Karabil Türkiye’nin en çok izlenen tarih dizisi olan Diriliş Ertuğrul’da oynayacak. Diriliş Ertuğrul yeni sezona 7 Kasım Çarşamba günü başlayacak. Kara Gül dizisinden tanınan Eser Karabil Diriliş Ertuğrul’da hangi karakteri canlandıracak? Peki Eser Karabil kim, nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

Diriliş Ertuğrul yeni sezona muhteşem oyuncu kadrosuyla dönüyor. TRT 1’in en çok izlenen dizisi olan Diriliş Ertuğrul yeni sezona 122. Bölüm ile merhaba diyor. Çarşamba akşamları izleyicisini ekrana kilitlemeye devam edecek olan Diriliş Ertuğrul için heyecan dorukta. Diriliş Ertuğrul 122. bölümüyle 7 Kasım Çarşamba akşam 20.00'de TRT 1'de izleyicilerin karşısına çıkacak.

Diriliş Ertuğrul oyuncuları

Kadrosunun neredeyse tamamını değiştiren Diriliş Ertuğrul'da, yeni sezon kadrosuna İlker Aksum, Hande Soral, Armağan Oğuz, Ünal Silver, Kimya Gökçe Aytaç, Enis Yıldız ve Eser Karabil'in dahil olduğu açıklanmıştı.

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Geçtiğimiz günlerde yeni oyuncu olarak gündeme gelen bir diğer isim ise son olarak Vatanım Sensin’de ‘Doktor Suat’ karakteri ile yer alan başarılı oyuncu Kayra Şenocak oldu. Şenocak, Diriliş’in kadrosuna Aktemür rolü ile katıldı.

Eser Karabil kimdir?

1980 yılının Ağustos ayında dünyaya gelen Eser Karabil’in burcu Aslan’dır.Aslen İzmir’de doğmuştur. Boyu 1.79 cm, kilosu ise 75 ‘tir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunu oyuncu, ayrıca Ege Üniversitesi Eütt (Ege Üniversitesi Tiyatro Topluluğu)’nda yer almıştır.Bir dönem ekranlarda büyük beğeni ile izlenen Ezel dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirmiştir.Daha sonra, Kırmızı ışık, Firar, Karagül, Kaybedenler, Kardeş Payı, Galip Derviş, Ne Gelen Var Ne Giden, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Fazilet Hanım ve Kızları gibi projelerde rol almıştır.2018 yılında ise Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olmuştur.

Diriliş Ertuğrul oyuncu kadrosuna dahil olan Eser Karabil’in dizinde hangi rolde oynayacağı merak konusu.