Esenyurt'un duvarları ve öğrencilerin hayatları grafitiyle renkleniyor

İSTANBUL (AA) - MEHMET KARA - Grafiti öğretmeni Birol Tarak'ın Esenyurt Ortaokulu'nda başlattığı grafiti dersleri sayesinde okul ve sokak duvarları renklenirken, bir yandan da öğrencilerin hayal dünyaları zenginleşiyor.

Tarak, kendisinin de eğitim gördüğü Esenyurt Ortaokulu ve çevre mahallelerde grafitiyle renklenecek "Felsefe ve sanat sokağı" projesini başlattı.

Projesine öncelikle grafiti dersi verdiği Esenyurt Ortaokulu'nda başlayan Tarak, kısa zaman içinde onlarca öğrencinin katıldığı okul içi ve okul dışı grafiti etkinlikleri düzenlemeye başladı.

Öğrencileriyle beraber okulun içini ve duvarlarını boyayan Tarak, bir yandan da Esenyurt'un birçok sokağına ve esnafın isteği doğrultusunda kepenklerine grafiti çizdi.

Birbirinden farklı çizim ve resimlerle renklenen duvarlar, Esenyurt sakinleri için adeta fotoğraf çektirme alanına dönüştü.

Tarak ve öğrencileri, projenin detaylarını ve gelen tepkileri AA muhabirine anlattı.

- "Çocukların grafiti ve spor etkinliklerine yönelmelerini istiyorum"

Grafiti öğretmeni Birol Tarak, kendisinin de okuduğu ortaokulda çocukların hayata daha farklı bir gözle bakmaları için emek verdiğini söyledi.

Okulda başlattığı eğitimin kısa zaman içinde büyük ilgi gördüğünü belirten Tarak, "Bizim eğitim gördüğümüz zamanlarda Esenyurt’ta bu tarz etkinlikler yoktu. Şimdi çocuklarımız spor, müzik ve sanat etkinlikleri olduğu için çok şanslı. Çocukların grafiti ve spor etkinliklerine yönelmelerini istiyorum. Yazın okullar tatil olunca çocuklar 3 ay boyunca boşta kalıyor. Esenyurt kenarda kalmış bir ilçe olarak biliniyor ama Esenyurt’ta artık resim, grafiti ve spor etkinlikleri alanında ilerleme var. İnşallah daha iyilerini yapacağız. Devletimizden, belediyemizden destek bekliyoruz." dedi.

Okulda başlattığı grafiti derslerinin tüm Esenyurt'a ve Türkiye'ye yayılması gerektiğini ifade eden Tarak, çocukların bu tarz faaliyetleri sevdiğini ve tüm ilgilerini sanata yönlendirdiklerini anlattı.

Tarak, grafitilerin esnaf ve ilçe sakinleri tarafından da beğeniyle karşılandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Projeye esnaf çok güzel yaklaştı. Boyadığımız sokakların değeri arttı. 20 ünlü grafiti sanatçısının buraya gelerek duvarları renklendirmeleri herkesin dikkatini çekti. 7'den 70'e buradaki insanlar sosyal medya hesaplarında grafitileri profil fotoğrafı yaptı. Burada öz çekim yapıyorlar, aileleri ve arkadaşlarıyla fotoğraf çektiriyorlar ve sosyal medyaya yüklüyorlar. Grafitilerin illegal değil legal halini ve Esenyurt’ta ne kadar güzel işler çıkabileceğini herkes gördü. Esnafımız tebrik etti, aynı zamanda destekliyor ve kepenklerini grafitiyle süslememizi istiyorlar. Biz 16-17 yaşımızda duvarları illegal boyadığımızda karşı çıkıyorlardı. Şimdi ise kendileri çağırıyor."

- Esenyurt, grafiti ile süslendi

Tarak, grafiti eğitiminin çocukların psikolojileri ve hayal güçleri üzerinde çok olumlu etkiler oluşturduğunu, ailelerinin kendisine birçok defa teşekkür ettiğini söyledi.

Çocukların bu tarz faaliyetlerle uğraşmalarının önemine dikkati çeken Tarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çocuklar sevdikleri ve içindeki duyguları grafitiyle dışarıya vuruyorlar. Aileler çocuklara daha çok güveniyor ve destekliyor. Önceden fırça ile yapıyorduk, şimdi ise spreyle. Çocuklarımız aynı zamanda kötü alışkanlıklardan da uzak duruyor. Boşta duran öğrenci veya bir kişi dışarıda ne yapabilir? Yaramazlık yapar, kavga eder… Okuldan sonra bu faaliyeti yapan çocuğun boş zamanı değerlendirme aracı bu oluyor. Kültürel açıdan kendisini geliştirmiş oluyor. Aynı zamanda da çevresiyle bir etkileşim oluyor ve çevresindeki insanları da iyiye doğru değiştiriyor. Daha güzel daha iyi insanlarla görüşüyor. Bunun için istiyorum ki tüm öğrencilerim bu sanatla uğraşsın ki çevresi de bu şekilde zenginleşsin.

Bu tarz grafiti çalışmalarını genelde Karaköy, Beyoğlu ve Taksim'de görüyoruz. Ben bu çalışmaları özellikle kendi mahallemde, kendi yurdumda yapmak istedim. O yüzden grafiti sanatçısı arkadaşlarımı buraya çağırdım ve resim yapmalarını istedim. Bu çalışmalar her yerde olabilir. İnsanlar Karaköy'e gidip resim çekiyorlar. Artık Karaköy yerine Esenyurt'a gelip resim çektirebilirler çünkü en ünlü grafiti sanatçılarının eserleri burada da var."

- "Hayatım değişti"

Ders alan öğrenciler de grafitilerin hayatlarını olumlu yönde değiştirdiğini ve mutlu olduklarını söyledi.

Esenyurt Ortaokulu öğrencilerinden Zilan Değirmenci, grafitiyle değişen hayatına ilişkin şunları söyledi:

"Grafitiyle sınıfta yapılan bir duyuru vesilesiyle tanıştım. Grafiti yapmak isteyen birisi var mı diye sordular. Ben de o arada bir arkadaşımın resmini boyuyordum. Çok heyecanlandın, parmak kaldırdım. Grafitiye başladıktan sonra hayatım çok güzel değişti. Anne ve babamın tepkileri çok güzel.



Grafiti hayatımı değiştirdi. Eskiden sade bir hayatım vardı. Heyecanlı, renkli bir insanım ama içimde bu kadar hayal yoktu. Hafta sonları evde oturuyordum ve fazla dışarı çıkmıyordum. Ama şimdi dışarı çıkıyoruz, boyama yapıyoruz. Resim günlerimiz ve saatlerimiz oluyor. En büyük hayalim Batman'da ailemin arsalarında büyük duvarlara grafitiler yapmak."

- "Grafiti hayallerime yaklaştırdı"

Grafiti eğitimlerine katılan ve birçok projede aktif rol alan ortaokul öğrencilerinden Nursena Koç da tecrübelerini şöyle anlattı:

"Kültür sanat ve bilimle uğraşmayı seviyorum. O yüzden de zaten grafiti yapıyorum. Boş duvarları hiç sevmiyordum. Neden oraları boyamayalım, neden hayal gücümü dışarı aktarmayayım ki diyordum. Bu benim için çok büyük bir fırsat oldu. Ücra bir köyde okul açmak ve bilim yapmak istiyorum. Çocukları bilim ve sanatla tanıştırmak istiyorum. Okulun duvarlarını ise Nikola Tesla, Albert Einstein, Stephen Hawking resimleriyle boyamak istiyorum. Hayallerimi duvara yansıtmak istiyorum. Ayrıca boş duvarları insanlara bilgi vererek ve sanatla tanıştırmak istiyorum. Grafiti beni bu gibi hayallerime yaklaştırdı. Ailem grafitiyle uğraştığımı duyunca çok sevindi çünkü benim kültür sanatla ilgilenmemi çok istiyorlardı. Bu süreçte en büyük destekçim Birol hocam ve ailem."

- Esnaf, kepengine grafiti yapılmasını istiyor

Esenyurt Ortaokulunun karşısındaki esnaf Fırat Güneş de okul duvarlarının grafitiyle renklendirilmesinden memnun olduğunu belirterek, "İnsanları afişler yerine grafitileri görmesi çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Buraya ilgiyi de artırdı. Caddeye pozitif bir enerji kattığı için biz memnunuz. Çalışmaları da destekliyoruz. Caddenin önceki halini anımsamak bile istemiyorum. Broşürler ve kötü yazılar vardı duvarlarda. Burada şimdi planlı bir çalışma var. Esnaf olarak memnunuz ve destekliyorum. Kepenklerimizi de hocamızın desteği olursa tabii ki grafitiyle güzelleştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Grafiti öğretmeni Tarak ve öğrencileri yaz boyunca Esenyurt'ta birçok esnafın kepengini gönüllü boyamaya devam edecek.