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Esenyurt'un ardından Sancaktepe de çatladı!

İstanbul Esenyurt'ta yolda meydana gelen çatlakların ardından, Sancaktepe’de de bir ilkokulun yanında bulunan parkın zemininde derin çatlaklar meydana geldi. Parkın kapısı belediye ekiplerince kapatılarak mühürlendi

30 Nisan 2019 Salı 07:35
Esenyurt'un ardından Sancaktepe de çatladı!

Sancaktepe'de, perde duvarında çatlaklar oluşan park mühürlenerek kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, Safa Mahallesi'nde, Safa İlkokulu'nun yanında bulunan parkın perde duvarında çatlaklar meydana geldi. Çatlakların fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri parkın etrafına güvenlik şeridi çekerken, Sancaktepe Belediyesi zabıta ekipleri de parkı boşalttı.

Zabıta ekipleri, meydana gelebilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı çevredeki site sakinlerine de uyarıda bulundu, park alanının yakınına otomobillerini bırakmamalarını istedi.

Park içerisinde inceleme yapan belediye yetkilileri daha sonra parkı mühürleyerek kapısına da kilit vurdu.


Esenyurt'ta yolda ve binalarda çatlaklar oluşmuş binalarından tahliye edilen mahalle sakinleri dün akşam evlerine dönmüştü. Yaya trafiğine açılan ancak araç trafiğine hala kapalı olan cadde ve sokaklarda çatlakların takibi için ölçüm aletleri yerleştirildi.

Güzelyurt mahallesi Ertuğrulgazi ve Orhangazi caddelerinde meydana gelen çatlaklar paniğe neden olmuş ve çevredeki binalar boşaltılarak inceleme yapılmıştı. Cuma günü oluşan çatlaklar nedeniyle de 40'a yakın bina boşaltılmıştı. İncelemelerin ardından dün akşam tahliye edilen bina sakinlerinin evlerine tekrar girişini izin verildi. Araç trafiğine kapalı olan caddede bazı noktalarda çatlaklarda oluşabilecek değişimleri gözlemlemek amacıyla ölçüm aletleri, bazı noktalara ise camlar yerleştirildi.

Cadde üzerinde iş yeri bulunan Rasim İnce, çatlaklardan hala tedirgin olduklarını, raporun sonucunu beklediklerini belirterek, "Aşağıdaki inşaat başlayınca buralarda yavaş yavaş açmaya başladı, gün geçtikçe daha da büyüdü. Son 3 günde daha da açtı burası. Yetkililerin dediğine göre daha açılmayacak. Benim gözlemlerime göre biraz daha açılma oldu. Bizim binamızdan sonraki diğer sokaklarda fazla bir şey yok. Tedirgin oluyoruz hala. Yetkililerin raporunu bekliyoruz ne karar verecekler. Bizde ona göre hareket edeceğiz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 07:35
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