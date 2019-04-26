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Esenyurt'ta yolda ve bir binada çatlaklar oluşması

Çökme ve çatlaklar oluşan cadde ve binanın çevresindeki bazı binalar tahliye edildi

26 Nisan 2019 Cuma 23:17
Esenyurt'ta yolda ve bir binada çatlaklar oluşması

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta çatlaklar ve çökme nedeniyle trafiğe kapatılan Orhan Gazi Caddesi ve tahliye edilen 9 katlı binanın çevresindeki bazı binalar boşaltıldı.

Çatlaklar ve çökme nedeniyle trafiğe kapatılan Orhan Gazi Caddesi'nde, AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Çalışmaların koordineli şekilde sürdürülebilmesi için olay yeri yakınındaki Şair Fevzi Kutlu Kalkancı İlkokulu'nda kriz masası kurulurken, çevredeki bazı binalar da tedbir amaçlı tahliye edildi.

Polis ekipleri herhangi bir aksaklık yaşanmaması için bölgede güvenlik önlemi aldı.

Boşaltılan binalarda oturan vatandaşların olay yerindeki bekleyişi sürüyor.


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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 23:17
  1. binada çatlak ve çökme
  2. Esenyurt

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