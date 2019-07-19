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Esenyurt’ta yaz Kur’an kursu öğrencisi çocuklara astronomi etkinliği

Esenyurt Kaymakamlığı Proje Uygulama Birimi ve bir üniversitenin Astronomi Kulübü iş birliği ile "İlim ve Bilimin Buluşması: Bir yıldız Bir Çocuk" etkinliği gerçekleştirildi.

19 Temmuz 2019 Cuma 15:58
Esenyurt’ta yaz Kur’an kursu öğrencisi çocuklara astronomi etkinliği

Esenyurt Kaymakamlığı Proje Uygulama Birimi ve bir üniversitenin Astronomi Kulübü iş birliği ile "İlim ve Bilimin Buluşması: Bir yıldız Bir Çocuk" etkinliği gerçekleştirildi.


Esenyurt Kaymakamlığı Proje Uygulama Birimi ve bir üniversitenin Astronomi Kulübü iş birliği ile çocuklara yönelik ortak bir ilim ve bilim etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe yaz Kur’an kursunda öğrenim gören öğrencilerin yanı sıra çok sayıda yetkili isim de katıldı. Programda hayali astronomi ve uzay alanında çeşitli etkinlikler yapıldı. Çocuklara astronomi tarihi hakkında bilgi verilerek, sonrasında gözlem etkinliğine geçildi. Gözlem etkinliğinde çocuklara Ay, Satürn, Jüpiter ve ISS. Uluslararası Uzay İstasyonu gösterildi. Yoğun katılımın olduğu etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.


Esenyurt Kaymakamlığı proje sorumlusu Mehmet Şengönül, "Derviş Solak İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen bu güzel etkinliğin yapılmasında başta Kaymakamımız Sayın Vural Karagül olmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Paşali Beşli’ye, üniversiteye ve Kulüp Başkanı Mehmet Baran Ökten, Başkan Yardımcısı Mücahit Kaya ve projeyi yürütmede görev alan Selinay Işık’a, Okul Müdürümüz İbrahim Demir’e ve hayırsever iş adamlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 15:58
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