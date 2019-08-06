0553 313 94 23

Esenyurt’ta yaşayan 117 Suriyeli, ülkesine kesin dönüş yaptı

Esenyurt’ta yaşayan 117 Suriyeli, Esenyurt Belediyesi’nin lojistik desteğiyle ülkelerine kesin dönüş yaptı.

06 Ağustos 2019 Salı 15:29
Esenyurt’ta yaşayan 117 Suriyeli, ülkesine kesin dönüş yaptı

Esenyurt’ta yaşayan 117 Suriyeli, Esenyurt Belediyesi’nin lojistik desteğiyle ülkelerine kesin dönüş yaptı.


Esenyurt Belediyesi, ilçe genelinde yaşayan ve imkanları olmayan Suriyeli ailelere memleketlerine dönmeleri için lojistik destek sağlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda 5 binin üzerinde Suriyelinin ülkesine dönmesine yardımcı olan Esenyurt Belediyesi, bu kez de 117 Suriyeliyi uğurladı. Esenyurt eski belediye binası yanında toplanan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 117 Suriyeli, ülkelerine kesin dönüş yaptı.


Dönüş yapan Suriyeliler, öncelikle Hatay, Şanlıurfa ve Kilis’teki sınır kapılarına Esenyurt Belediyesi konvoyu ile gidiyor. Buradan yine Türkiye yetkilileri yardımı ile memleketlerine dönen Suriyelilerden 5 yıl boyunca Türkiye’ye giriş yapmaması isteniyor.


Türkiye’ye 6 yıl önce gelen ve burada evlenen 25 yaşındaki Muhammet Bekir ise 2 çocuk sahibi olduğunu ifade ederek Türkiye’de çeşitli işlerde çalıştığını söyledi. Bekir, “6 yıldır annemi ve babamı görmediğim için heyecanlıyım. Çocuklarım ilk kez annemi babamı görecek. Annem çok heyecanlı benim çocuğumu ilk kez görecek” dedi.



“Gittikleri zaman 5 senegeri dönemeyecekler”


Suriyelileri uğurlamaya gelen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ise Suriye’deki savaştan dolayı Türkiye’ye gelen ve bir süredir burada yaşayan insanların geri dönmek için belediyeye başvurduklarını kaydederek, “Esenyurt’ta biz de elimizden geldiğince onların huzurlu ve mutlu olmaları için çocuklarının iyi eğitim almaları için burada bulundukları sürede, mutlu olsunlar diye elimizden geleni yaptık. Artık onların kendi memleketlerine dönmesi onlar içinde bizim içinde en doğrusuydu. Bize başvurdular memleketlerine gidecekler. Bu tatil için değil gittikleri zaman 5 sene buraya geri dönemeyecekler. Dolayısıyla kalıcı bir gidiş olacak. Umarım bundan sonraki yaşamlarında mutlu olurlar huzurlu olurlar. Bulunduğumuz coğrafya da umarım huzur sağlanır. Kardeşçe dostça yaşarız. Belki ilerleyen sürede bizlerde onları ziyaret eder çaylarını içeriz. Böylelikle kötü günler geçmiş olur” diye konuştu.



“Uyumsuzluk sorunu başladı”


Yol ücretleri ve iaşe bedellerini karşıladıklarını ifade eden Bozkurt, “Sınıra kadar onları yolcu ediyoruz. Sınırdan sonrada Kızılay memleketlerine evlerine göndermek için orada destek verecekler. Bundan sonraki süreçte de bu uygulama devam edecek. Onları evlerine döndürmek için teşvik edeceğiz. Böylece onlarda biz de daha çok huzurlu olacağız. Zira bir uyum sorunu başladı. Bu da bir zorunluluk haline geldi” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 15:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sağlık Bakanlığından caretta carettalar için video
    1. Sağlık Bakanlığından caretta..
    2. Ahlatlı kadınlardan sanat eseri..
    3. Leo Schwechlen yeniden Göztepe'de
    4. Diyarbakır’da yangın: 2 ev ve 4 ahır..
    5. MaviBahçe Jazz Festivali’nde muhteşem..
    6. Önündeki aracı geçmek isterken faciaya..
    7. Kırtık Mezarlığı Kurban Bayramına hazır
    8. Meram Belediyesi okulların..
    9. Bitlis'te terör operasyonu
    10. Göz kuruluğuna dikkat
    11. PETLAS'tan bayramda yola çıkacaklara..
    12. Malezya'dan Hindistan ve Pakistan'a..
    13. Kahvaltı yaparken fark ettiler, birden..
    14. Akhisar’da Basketbol Spor Kulübü..
    15. Adalet Bakan Yardımcısı Birkan,..
    16. Ülker'den son 12 yılın en yüksek pazar..
    17. Frontex'in insan haklarını ihlal..
    18. Av tüfeği kazara ateş aldı: 1 yaralı
    19. ‘İller Tanıtım Sergisi’nde Van..
    20. Menemenspor Galip Güzel'i transfer etti
    21. Gece idrara çıkma sebepleri nelerdir?
    22. Yeni Malatyaspor, Sırbistan'a gitti
    23. Manisalı sporcu üç ayda Türkiye 3.sü..
    24. Dünyanın en ince altını üretildi
    25. Serinlemek için denize giren iki kişi..
    26. Özhan’da kurbanlık satışları başladı
    27. Demirci’deki Eğitim Merkezine inceleme..
    28. Sinop’ta Kurban Bayramı öncesi..
    29. Kuşadası’nda gıda güvenliği toplantısı..
    30. Tomruk çarpan orman işçisi hayatını..
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'