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Esenyurt’ta tekmeli tokatlı laf atma kavgası

Esenyurt’ta Ramazan Bayramı’nın 2’inci günü akaryakıt istasyonu önünde meydana gelen tekmeli tokatlı laf atma kavgası güvenlik kamerasına yansıdı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 11:47
Esenyurt’ta tekmeli tokatlı laf atma kavgası

Esenyurt’ta Ramazan Bayramı’nın 2’inci günü akaryakıt istasyonu önünde meydana gelen tekmeli tokatlı laf atma kavgası güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan kavgayı ayırmak isteyen istasyon çalışanları da darp edildi.


Olay, geçtiğimiz hafta Çarşamba Günü Doğan Araslı Bulvarı üstünde bulunan bir akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. İddiaya göre, yoldan geçen 2 kadına bir erkek tarafından laf atıldı. Bu sırada başka bir erkeğin duruma tepki göstermesi ile tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma grubun büyümesi ile tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü. Akaryakıt istasyonu çalışanları da kavgayı ayırmak istedi. Büyüyen kavgayı Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri biber gazı kullanarak ayırdı. Taraflar önce hastane ardından da polis merkezine götürüldü.


Kavga anı güvenlik kamerasında


Yaşanan kavga güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, vatandaşların tekme tokat ve yumruk ile birbirlerini darp etmesi ve araya giren akaryakıt istasyonu çalışanlarının da darp edilmesi yer alıyor.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 11:47
  1. doğa

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