Esenyurt’ta şaşkına çeviren Esenyurt’ta "Tırnakçı Ayşe" lakaplı bir kadın girdiği kuyumcudan kaşla göz arasında 5 Bin TL değerinde altın çaldı.

Esenyurt’ta "Tırnakçı Ayşe" lakaplı bir kadın girdiği kuyumcudan kaşla göz arasında 5 Bin TL değerinde altın çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken kadının rahat tavırları şaşkına çevirdi.

Olay, Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi Hacı Bayram Veli Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, "Tırnakçı Ayşe" lakaplı bir kadın taksiyle kuyumcuya geldi. Altınlarını bozdurmak ve yeni altın almak istediğini söyleyen tırnakçı kadın kuyumcuyla konuşmaya başladı. Konuşarak kuyumcunun kafasını karıştıran kadın kaşla göz arasında 5 bin TL değerinde altını alarak kayıplara karıştı. Tırnakçı kadının rahat tavırları şaşkına çevirirken hırsızlık anları da saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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