0553 313 94 23

Esenyurt’ta plastik fabrikasında korkutan yangın

İstanbul Esenyurt ISISO sanayi bölgesinde 3 katlı plastik fabrikasının en üst katında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

09 Temmuz 2019 Salı 18:39
Esenyurt’ta plastik fabrikasında korkutan yangın

İstanbul Esenyurt ISISO sanayi bölgesinde 3 katlı plastik fabrikasının en üst katında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yanan plastikler ve malzemeler nedeniyle etrafı yoğun duman kaplarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Esenyurt ISISO Sanayi Sitesinde bulunan 3 katlı plastik fabrikasında saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Plastiklerin yanması nedeniyle etrafı yoğun duman kaplarken, çalışanlar panikle dışarıya çıktı. Dumanları gören sanayi sitesindeki çalışanlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yoğun duman nedeniyle ekipler zaman zaman zorlansa da, yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında fabrikada maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, ekipler ayrıca yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 18:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bavullardaki lekeler nasıl çıkar?
    1. Bavullardaki lekeler nasıl çıkar?
    2. ’Patpat’ hırsızları tutuklandı
    3. Mecidiyeköy'de korkutan yangın!..
    4. Gölete sazan yavrusu bırakıldı
    5. Adıyaman'da aranan 2 hükümlü yakalandı
    6. Başkan Köse, Köyiçi Mahallesi..
    7. Jandarma darbe davasında istenen..
    8. Trump, Twitter kullanıcılarını..
    9. Güreş Ağası, Kaymakam Çorumluoğlu’nu..
    10. Mahalle Huzur Toplantıları devam ediyor
    11. Yunanistan Dışişleri Bakanından "milli..
    12. Konyaspor'un Bolu kampı başladı
    13. Kamyonet ile hafif ticari araç..
    14. AGİT Gayriresmi Bakanlar Toplantısı
    15. Paris ‘iklim acil durumu’ için düğmeye..
    16. Edirne’de tarihi Tunca Köprüsü..
    17. Konyaspor, Bolu kampında ilk..
    18. Suudi Arabistan, Kabe'de slogan atmayı..
    19. Çad'da Boko Haram saldırısı: 4 ölü
    20. Halk oyunları ekibine coşkulu karşılama
    21. 11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe..
    22. Kırıkkale’de trafik kazası: 2’si çocuk..
    23. Amca-yeğenin katili tutuklandı
    24. 11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe..
    25. Dikili ile Midilli arasında feribot..
    26. Şişli’de 5 katlı binanın çatısında..
    27. Pendik’te hamile kadın ve eşine..
    28. Fransa Bisiklet Turu
    29. Aracını satarken sahte dekontla..
    30. Uyuşturucu taciri yol kontrolünde..
    Yeni partiyle ilgili bomba gelişme: Gül kabul etmeyince Davutoğlu çekildi
    Yeni partiyle ilgili bomba gelişme: Gül kabul etmeyince Davutoğlu çekildi
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler