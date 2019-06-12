Esenyurt’ta otomobil alev alev yandı

İstanbul Esenyurt’ta seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak alev aldı. Araçtan duman çıktığını gören sürücü, hızlı bir şekilde otomobilden inerek yardım istedi. Kısa sürede büyüyen yangın bütün otomobili sararken, çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.

"Patlayacak uzak durun"

Aracın yandığını cep telefonu ile kayıt altına alan bir vatandaş, yolda geçenlere uyarıda bulundu. Aracın LPG’li olduğunu ve her an patlayabilir diye uyarıda bulundu. Araç, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken mahallede kısa süreli panik yaşandı.