Esenyurt'ta kurbanlık satışları sürüyor

İSTANBUL (AA) - Esenyurt Belediyesince Depo durağı civarında kurulan çadırlarda kurbanlık satışları devam ediyor.

Ardahan, Kars, Erzurum ve Ağrı başta olmak üzere farklı illerden gelen besiciler, satışlardan memnun olduklarını dile getirirken, kurban pazarlardaki genel şartların yetersizliğine değindi.

Ardahan'dan İstanbul'a kurbanlık getiren Mikail Tor, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurban satışları için kurulan pazar yeri ve çadırların bakımsız olduğunu söyledi.

Besici Ahmet Öztürk ise, "Kurbanlıklarımızın yüzde 40'ını sattık çok şükür. Burada tek tesellimiz satışlarımızın iyi olması. Ortam çok bakımsız, belediye burayla hiç ilgilenmiyor." şeklinde konuştu.