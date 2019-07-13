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Esenyurt’ta korkutan yangın, aralarında bebeklerinde mahsur kaldığı çok sayıda kişi kurtarıldı

Esenyurt’ta 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangının dumanları nedeniyle üst katlarda mahsur kalan aralarında bebeklerinde olduğu çok sayıda kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 16:09
Esenyurt’ta korkutan yangın, aralarında bebeklerinde mahsur kaldığı çok sayıda kişi kurtarıldı

Esenyurt’ta 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangının dumanları nedeniyle üst katlarda mahsur kalan aralarında bebeklerinde olduğu çok sayıda kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. Apartman sakinlerine ait kedi, balık ve kuşta vatandaşlar tarafından dışarı çıkarıldı.


Olay, Namık Kemal Mahallesi 119’uncu sokakta bulunan 5 katlı bir binada yaşandı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde binanın sığınağı olarak kullanılan bodrum katta dumanlar çıktı. Çıkan dumanlar kısa sürede bütün apartmanı sardı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalan bebekleri ve aileleri merdiven aracıyla kurtardı. Kurtarılan çocuklara 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yangın kısa sürede söndürüldü.


Yaşanan panik anları kameralara saniye saniye yansıdı. Yangın sonrası bir vatandaş panik anlarını anlattı.


Yangında içlerde muhabbet kuşu, balık ve kedinin de olduğu hayvanlarda dumandan etkilenmemesi için dışarı çıkarılarak üzerine örtü örtüldü.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 16:09
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