0553 313 94 23

Esenyurt’ta korkutan yangın

İstanbul Esenyurt’ta 4 katlı bir binanın giriş katında elektrik sobası yüzünden çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilenerek fenalaştı.

21 Mart 2019 Perşembe 16:49
Esenyurt’ta korkutan yangın

İstanbul Esenyurt’ta 4 katlı bir binanın giriş katında elektrik sobası yüzünden çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilenerek fenalaştı. Evin kullanılamaz hale geldiği yangında odada mahsur kalan küçük yaştaki çocukları çevredeki vatandaşlar kurtardı.


Olay, saat 15.30 sıralarında Esenyurt Tahtakale Mahallesi 1000. Sokak üzerinde 4 katlı bir binanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, daire içerisinde kalan yabancı uyruklu aile ısınmak amacıyla elektrik sobasını çalıştırdı. Bir süre sonra uyuyakalan anne ve beraberindeki 4 çocuğu daire içerisinden dumanların yükselmeye başlamasıyla paniğe kapıldı. İçeride bulunan ve ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu anne yanına 2 çocuğunu alarak dışarıya çıktı. Dumanların artması üzerine fenalaşan kadını gören vatandaşlar duruma müdahale etti. Dumanların yükseldiği daireye giren bir vatandaş içeride mahsur kalan küçük yaştaki 2 küçük çocuğu alevlerin arasından alarak kurtardı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Avcılar ve Esenyurt İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen anne ve çocukları sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında ambulansla çevredeki en yakın hastanelere kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen aile fertlerinin kısa süreli şok yaşadığı öğrenildi.



“İçeriden hepsini çıkarttık”


Olayın görgü tanığı Halil İbrahim Develi, yangının elektrik sobasından çıktığını aktararak, “Komşumuz çocuklarıyla birlikte uyurken, elektrik sobasını açık bırakıyorlar ve ardından battaniye tutuşmaya başlıyor. Tutuştuktan sonra ev tamamen yanıyor. Salonu komple yanıyor evde bir şey kalmıyor. Allah’tan cana bir şey olmadı içeriden hepsini çıkarttık eşyaları yandı” dedi.


Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mahkumlar ‘Adalet Ormanı’ için fidan dikti
    1. Mahkumlar ‘Adalet Ormanı’ için fidan..
    2. Quick Sigortanın alacak ve kredi..
    3. Soylu: “PKK’nın uzantısı olan HDP,..
    4. Fatsa’da Orman Haftası kutlama..
    5. MHP Lideri Bahçeli'den önemli..
    6. YPG/PKK, ÖSO mevzilerine saldırdı
    7. PKK’nın suikastçisi tutuklandı
    8. VakıfBank'tan Bursa ve Balıkesir'e 8..
    9. Karşınızda, Siyonist şerefsizliği!..
    10. 21 Mart Dünya Down Sendromu..
    11. OBM’den ücretsiz fidan dağıtımı
    12. Sarai Sierra cinayetinde yeni gelişme
    13. Ali Şafak Öztürk'ten yabancı oyuncu..
    14. Almanya'da ırkçılığa karşı insan zinciri
    15. Beşiktaşlılar Derneği özel öğrencileri..
    16. OGM 180. Yıl Yürüyüşü Bozdoğan’da..
    17. Irak Sivil Savunma yetkilileri, Musul..
    18. Elazığ’da Adalet Ormanı oluşturuldu
    19. Ankara'da otomobil şebekesine operasyon!
    20. Resim öğretmeninden ‘Anadolu’dan..
    21. Uzunköprü’de nevruz ateşi yakıldı
    22. 150'ye yakın torunu var! 110 yaşındaki..
    23. Gerginlik Ukrayna ile yaşandı!..
    24. OSB’de 2019 İstihdam Seferberliği..
    25. Osmancalı’nın deresi temizlendi
    26. Türel’den işçilere seyyanen zam müjdesi
    27. Kritik toplantı sona erdi! Yabancı..
    28. Birgi Kadınlar Korosu Nevruz..
    29. Kocaelili anneler, özel çocuklarla..
    30. Kaza kurbanı asker gözyaşları arasında..
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!