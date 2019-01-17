Binanın çatısında çıkan yangında elektrik sobası iddiası

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın çatı katında bulunan daireden çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekipleri çağrıldı. Yangın yerine ulaşan itfaiye ekipleri merdiven yardımı ile çıkılan çatıda söndürme çalışmalarına başladı. Büyüyen alevler söndürülürken binada bulunanlar tahliye edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

"Elektrik sobasından çıktığı söyleniyor"

Yangını gören Mustafa Güneysu isimli vatandaş yaşananları anlatarak, "Sabah evde uyuyorduk. Komşu kapıyı çaldı yangın var diye. Baktık itfaiyeler geldi. Müdahale ettiler şu anda söndü. Yaralı yoktu. Büyük ihtimal elektrik sobasından çıktığı söyleniyor" dedi.

Yangının kesin çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin incelemesinden sonra belli olacak.

Kaynak: İHA