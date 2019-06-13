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Esenyurt’ta kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıpa kaldırıldı

Esenyurt’ta kocası tarafından öldürülüp yatak odasına kapatılan kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

13 Haziran 2019 Perşembe 13:47
Esenyurt’ta kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıpa kaldırıldı

Esenyurt’ta kocası tarafından öldürülüp yatak odasına kapatılan kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


İncirtepe Mahallesi’nde eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen ve odaya kilitlenen Elif Özden Uzun’un cenazesi olay yerindeki ilk inceleme sonrasında Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Katil zanlısı Erhan Uzun’un ise olaydan sonra kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri katil zanlısını ararken komşuları ise yaşanan olay sonrası büyük şok yaşadı. Elif Özden Uzun’un komşusu hiç kavga sesi duymadıklarını ve çiftin aralarının iyi olduğunu düşündüklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 13:47
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