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Esenyurt’ta iki katlı otobüs alev alev yandı

Esenyurt’ta iki katlı özel halk otobüsü ilçenin en işlek caddesinde alev alev yandı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 16:21
Esenyurt’ta iki katlı otobüs alev alev yandı

Esenyurt’ta iki katlı özel halk otobüsü ilçenin en işlek caddesinde alev alev yandı. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, cadde trafiğe kapandı.


Yangın, 15.45 sıralarında Doğan Araslı Bulvarı, Bahçeşehir istikametinde yaşandı. İki katlı özel halk otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı dumanlar çıkmaya başladı. Kısa sürede otobüsteki vatandaşlar tahliye edilirken dumanlar bir anda aleve dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alev alev yanan otobüste zaman zaman ufak çaplı lastik patlamaları da meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Bir vatandaş yaşananları anlatırken yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 16:21
  1. doğa

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