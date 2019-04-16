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Seçim 2019 Sayfası

Esenyurt'ta hareketli dakikalar! Ekipler seferber oldu

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

16 Nisan 2019 Salı 16:01
Esenyurt'ta hareketli dakikalar! Ekipler seferber oldu

İstanbul Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 16:01
  1. İstanbul
  2. Esenyurt
  3. yangın

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