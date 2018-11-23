Esenyurt'ta gerginlik

İSTANBUL (AA) - Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, "Polisimizin tedbir alması ve gereğini yapması bizi rahatlattı. Emin eldeyiz. Bu vatandaşımız muhtemelen Esenyurt dışından biri. Kendisi daha bu işe kalkışırken polisimiz bu şahsı almış. Hiçbirimizde bir şey yok." dedi.

Esenyurt Belediyesi'nin katkılarıyla yapımı tamamlanan Esenyurt Belediyesi Hanefi Nusret Resul İlkokulu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplam 23 derslikten oluşan ve bin öğrencinin eğitim alabileceği ilkokulun açılışı resmi törenle gerçekleştirildi.

Açılış törenine Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Esenyurt Milli Eğitim Müdürü Paşali Beşli, Esenyurt AK Parti İlçe Başkanı Yasir Çelik, hayırsever Murat Bayburtlu, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alatepe, 10 okulun daha açılışını gerçekleştireceklerini belirtti.

Alatepe, okulun avlu modelli, daha güvenli ve huzurlu olduğunu ve bölgenin ihtiyacını geçici olarak çözeceğini ifade ederek, "Bu okul da Murat Bayburtlu kardeşimizin yaptığı okul. İnşallah buraya taşınan bazı öğrenciler yapılan okulları bittiği zaman mahallerindeki okuluna gidecek. Şu an 7 okul bitti, 8 tanesi yapılıyor. Bize 15 okul daha lazım. 45 okulla birlikte ikili eğitim tekli eğitime dönecek." diye konuştu.

İlçedeki okul sorununun 1,5 yıl içinde çözüleceğini vurgulayan Alatepe, hayırseverleri okul yapmaya davet ettiğini kaydetti.

Alatepe, konuşmasında, açılışa gelirken yaşadığı saldırı girişimiyle ilgili de bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Neyi nasıl yapıp, sattığı belli olmayan seyyar kardeşlerimize şunu söyledik, 'Bu böyle olmuyor, ya esnaf olacaksınız ya da satış yapamayacaksınız.' Bu satışı yapanların bir kısmı Esenyurt dışından gelen insanlar. Üzülerek söylüyorum ki bunlar sadece oyuncak, gıda veya bunun gibi şey satmıyor, bazıları gayrimeşru işleri yapıyor. Meydandaki satıcılara geçen günlerde oradaki esnafa sıkıntı çıkardıklarını söyledim. 'Size gelin pazarda yer verelim, ücretsiz yer tahsis edelim' dedik. Bu şahıs, cuma namazı çıkışı şarjörüyle gelmiş. Veren Allah, alan Allah. Bu can onun verdiği can, ondan endişemiz yok, koruyan da o. Polisimizin tedbir alması ve gereğini yapması bizi rahatlattı. Emin eldeyiz. Bu vatandaşımız muhtemelen Esenyurt dışından biri. Kendisi daha bu işe kalkışırken polisimiz bu şahsı almış. Hiçbirimizde bir şey yok. İşimizi yapıyoruz, okulumuzu açıyoruz."