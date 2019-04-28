Esenyurt’ta dün akşam göçük meydana gelen yol onarıldı Esenyurt’ta önceki gün cadde ve binada oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltılan binalarda incelemeler devam ederken, Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde dün akşam meydana gelen göçük ise belediye ekiplerince onarıldı.

Esenyurt’ta önceki gün cadde ve binada oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltılan binalarda incelemeler devam ederken, Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde dün akşam meydana gelen göçük ise belediye ekiplerince onarıldı.

Esenyurt’ta önceki gün cadde ve binada oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltılan binalarda incelemeler 3’üncü gününde devam ederken, dün akşam saatlerinde Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde yaşanan yol çökmesi vatandaşları tedirgin etmişti.

Yapılan incelmelerde Orhangazi Caddesi’ne yakın bir noktada meydana gelen yol göçmesinin yollarda ve apartmanlarda oluşan çatlaklarla ilgisinin olmadığı bilgisine ulaşıldı. Yol üzerinde göçüğün meydana geldiği yerin yağmur sularının gider borularının olduğu ve zayıflayan zemin sebebiyle göçmenin olduğu öğrenildi. Dün gece saatlerinden beri cadde üzerinde trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, belediyeye bağlı ekipler sabah saatlerinde göçüğün meydana geldiği yeri doldurarak yol üzerinde trafik akışını normale seyrine döndürdü.

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