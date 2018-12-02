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Esenyurt'ta darp sonucu ölüme gözaltı

Alacak meselesi nedeniyle tartıştıkları arkadaşlarını darbederek ölümüne sebebiyet verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi

02 Aralık 2018 Pazar 13:37
Esenyurt'ta darp sonucu ölüme gözaltı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt’ta arkadaşları Vahap Acar’ı (24) darbederek ölümüne sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, İncirtepe Mahallesi'nde 12 Mart'ta, Vahap Acar ile arkadaşları Mehmet K. ve Hikmet Ö. arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine, Mehmet K. ve Hikmet Ö, Acar'ı darbederek olay yerinden kaçtı.

Sağlık ekiplerince Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Acar, 23 Mart'ta hayatını kaybetti.

Acar'ın ölmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki çalışma sonucu şüpheliler Mehmet K. ve Hikmet Ö. 1 Aralık'ta Esenyurt'ta saklandıkları adreste yakalandı.

Emniyetteki sorgularında alacak tartışması nedeniyle Acar'ı darbettiklerini anlatan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.


Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 13:37
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