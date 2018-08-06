THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Esenyurt'ta cani baba dehşeti! Çocuğunu yere çaktı

Esenyurt'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Suudi Arabistan uyruklu bir şahıs, çocuğunu yolun ortasında dövmeye başladı. Hızını alamayan cani baba daha sonra çocuğunun kafasını yol ortasında bulunan demir bariyerlere vurdu. Birkaç kez de çocuğunu yere vuran babaya çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Çocuğu cani adamın elinden alan vatandaşlar adamı da linç etmeye kaktı. Yaralı çocuk ve vatandaşların dövdüğü baba, hastaneye kaldırıldı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 15:24
Esenyurt'ta cani baba dehşeti! Çocuğunu yere çaktı

İstanbul Esenyurt’ta öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları bulunan Suudi Arabistan uyruklu Nidhal Mohammed Tımraz isimli şahıs, çocuğunu yol ortasında dövmeye başladı. Dayakla yetinmeyen cani adam, daha sonra küçük çocuğun kafasını yol ortasında bulunan demir bariyerlere vurmaya başladı. Son olarak da çocuğu birkaç kez sırt üstü yere vuran adama bu sırada yoldan geçen sürücüler müdahale etti.

Çocuğu cani adamın elinden alan vatandaşlar, adamı linç etmeye kalktı. Bu sıra da tesadüfen yoldan geçen sivil bir polis memuru araya girerek cani babayı linç edilmekten son anda kurtardı. Gözaltına alınan baba, tedavisi yapılmak üzere Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 15:24
  1. İstanbul
  2. Esenyurt
  3. Cani baba
  4. çocuğa şiddet
  5. çocuğunu dövdü
  6. dayak attı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe maçı öncesi Benfica'dan kritik karar
    1. Fenerbahçe maçı öncesi Benfica'dan..
    2. Altın madalyalı güreşçiler ülkeye döndü
    3. Okuldan cephanelik çıktı!
    4. Kurbanların gelmesiyle hazırlıklar..
    5. Dünyada bir ilk! Kilis'te keşfedildi
    6. Takım elbise ütüsü nasıl yapılır?
    7. AK Partili Turan: İstenmiyorsun git..
    8. Lübnan'da Türk Ürünleri Haftası!..
    9. Avrupa'yı tedirgin eden patlama!
    10. Yemek kokusu evden nasıl çıkar?
    11. Esenyurt'ta cani baba dehşeti!..
    12. Teröristler köy korucusunu şehit etti!
    13. Çin Seddi'ni bilemedi 'mal' savunması..
    14. Başkent’te zehir tacirlerine darbe: 52..
    15. Gazı olan bebek nasıl rahatlatılır?
    16. Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
    17. KKTC'de asgari ücretler 2 bin 620..
    18. Sosyal medyada terör propagandasına..
    19. Başhekimden Cüneyt Arkın açıklaması
    20. Kahve ikram ettikten sonra iple..
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu
    ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu
    Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
    Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
    ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle
    ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018
    Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018