Esenyurt'ta cani baba dehşeti! Çocuğunu yere çaktı
Esenyurt'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Suudi Arabistan uyruklu bir şahıs, çocuğunu yolun ortasında dövmeye başladı. Hızını alamayan cani baba daha sonra çocuğunun kafasını yol ortasında bulunan demir bariyerlere vurdu. Birkaç kez de çocuğunu yere vuran babaya çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Çocuğu cani adamın elinden alan vatandaşlar adamı da linç etmeye kaktı. Yaralı çocuk ve vatandaşların dövdüğü baba, hastaneye kaldırıldı.06 Ağustos 2018 Pazartesi 15:24
İstanbul Esenyurt’ta öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları bulunan Suudi Arabistan uyruklu Nidhal Mohammed Tımraz isimli şahıs, çocuğunu yol ortasında dövmeye başladı. Dayakla yetinmeyen cani adam, daha sonra küçük çocuğun kafasını yol ortasında bulunan demir bariyerlere vurmaya başladı. Son olarak da çocuğu birkaç kez sırt üstü yere vuran adama bu sırada yoldan geçen sürücüler müdahale etti.
Çocuğu cani adamın elinden alan vatandaşlar, adamı linç etmeye kalktı. Bu sıra da tesadüfen yoldan geçen sivil bir polis memuru araya girerek cani babayı linç edilmekten son anda kurtardı. Gözaltına alınan baba, tedavisi yapılmak üzere Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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