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Esenyurt’ta can pazarı

Esenyurt’ta 5 katlı binanın bodrum katında çıkan binada mahsur kalan 12 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 17:55
Esenyurt’ta can pazarı

Esenyurt’ta 5 katlı binanın bodrum katında çıkan binada mahsur kalan 12 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Yangında dumandan etkilenen 6 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Yangın Esenyurt Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle apartmanın bodrum katında çıkan yangından yoğun dumanlar apartman içine doldu. Apartman sakinleri yoğun duman nedeniyle dışarı çıkamadı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri binada mahsur kalan 12 kişiyi merdiven yardımıyla kurtardı.Kurtarılan 12 kişiden 6’sı ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, diğer 6 kişi sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.


Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 17:55
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