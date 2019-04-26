Esenyurt’ta cadde ve bir binada çatlak oluştu

Esenyurt’ta çatlak ve çökme oluşan cadde trafiğe kapatılırken, bir bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekipler bölgede inceleme yaparken, sokak ve cadde drone ile havadan görüntülendi.

Güzelyurt Mahallesi’nde Orhangazi Caddesi ve cadde üzerinde bulunan bir binada çökme ve çatlaklar meydana geldi. Durumu fark eden vatandaşlar yaşanan olayı yetkililere bildirdi. Olayla ilgili ihbar alan ekipleri mahalleye gelerek tespitlerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından sokak ve caddeler trafiğe kapatılarak, bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Sokak ve cadde drone ile havadan görüntülenirken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları ve incelemeleri sürüyor.