Esenyurt’ta bulunan 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Esenyurt’ta bulunan 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.26 Nisan 2019 Cuma 10:25
Esenyurt’ta bulunan 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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